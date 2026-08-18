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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-июль 2026 года лидером стали США 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T09:01+0400

2026-08-18T09:01+0400

2026-08-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2026 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 254,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США.В январе-июле 2026 года из России перечислено 291,8 миллиона долларов – 13,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за семь месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,7% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в июле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2026 года выросли на 3,9% по сравнению с июлем 2025 года и составили 350,1 миллиона долларов.В июле из России перечислено 42 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 39 миллионов долларов, что на 4,7% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За семь месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 251,9 миллиона долларов, что на 10,6% больше, чем за январь-июль 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии