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Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июль 2026 года лидером стали США 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2026 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 254,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США.В январе-июле 2026 года из России перечислено 291,8 миллиона долларов – 13,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за семь месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,7% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в июле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2026 года выросли на 3,9% по сравнению с июлем 2025 года и составили 350,1 миллиона долларов.В июле из России перечислено 42 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 39 миллионов долларов, что на 4,7% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За семь месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 251,9 миллиона долларов, что на 10,6% больше, чем за январь-июль 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июль 2026 года лидером стали США
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2026 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 254,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
423,5
10,7
Италия
380,8
8,4
Россия
291,8
10,7
Германия
197,6
14,6
Израиль
192,2
16,9
В январе-июле 2026 года из России перечислено 291,8 миллиона долларов – 13,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за семь месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,7% больше, чем за тот же период 2025 года.
Перечисления из России в июле снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2026 года выросли на 3,9% по сравнению с июлем 2025 года и составили 350,1 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2026 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
67,8
11,2
Италия
55,9
0,4
Россия
42,0
-7,2
Германия
31,7
8,5
Израиль
29,3
21,6
В июле из России перечислено 42 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В июле из Грузии за границу перевели 39 миллионов долларов, что на 4,7% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За семь месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 251,9 миллиона долларов, что на 10,6% больше, чем за январь-июль 2025 года.