Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260818/skolko-deneg-pereveli-migranty-v-gruziyu-s-nachala-goda--novaya-statistika-300168985.html
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июль 2026 года лидером стали США 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T09:01+0400
2026-08-18T09:01+0400
грузия
экономика
новости
статистика
денежные переводы
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2026 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 254,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США.В январе-июле 2026 года из России перечислено 291,8 миллиона долларов – 13,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за семь месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,7% больше, чем за тот же период 2025 года.Перечисления из России в июле снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2026 года выросли на 3,9% по сравнению с июлем 2025 года и составили 350,1 миллиона долларов.В июле из России перечислено 42 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ июле из Грузии за границу перевели 39 миллионов долларов, что на 4,7% больше, чем за тот же месяц 2025 года.За семь месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 251,9 миллиона долларов, что на 10,6% больше, чем за январь-июль 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_72:0:1929:1393_1920x0_80_0_0_3f3f2f6fe1975351a9c30b19fc01bc3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии

Сколько денег перевели мигранты в Грузию с начала года – новая статистика

09:01 18.08.2026
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2026
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По объему денежных переводов в Грузию за январь-июль 2026 года лидером стали США
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2026 года вырос на 9,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 254,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-июнь 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

423,5

10,7

Италия

380,8

8,4

Россия

291,8

10,7

Германия

197,6

14,6

Израиль

192,2

16,9

В январе-июле 2026 года из России перечислено 291,8 миллиона долларов – 13,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за семь месяцев 2026 года поступило денежных переводов на 10,7% больше, чем за тот же период 2025 года.

Перечисления из России в июле снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в июле 2026 года выросли на 3,9% по сравнению с июлем 2025 года и составили 350,1 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за июль 2026 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

67,8

11,2

Италия

55,9

0,4

Россия

42,0

-7,2

Германия

31,7

8,5

Израиль

29,3

21,6

В июле из России перечислено 42 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России за указанный месяц поступило денежных переводов на 7,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В июле из Грузии за границу перевели 39 миллионов долларов, что на 4,7% больше, чем за тот же месяц 2025 года.
За семь месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 251,9 миллиона долларов, что на 10,6% больше, чем за январь-июль 2025 года.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0