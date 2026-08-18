https://sputnik-georgia.ru/20260818/sluzhby-v-stolitse-gruzii-gotovy-k-novym-dozhdyam--mer-300176498.html

Службы в столице Грузии готовы к новым дождям – мэр

Службы в столице Грузии готовы к новым дождям – мэр

Sputnik Грузия

Перед ливнями такой силы уязвимы все города, в том числе и в развитых странах, отметил Каладзе 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T18:59+0400

2026-08-18T18:59+0400

2026-08-18T18:59+0400

непогода в грузии

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23887/49/238874907_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ff4b28f08d9c3ef4d5e04d74d3cc6fa9.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Мониторинг ситуации в столице Грузии с учетом прогноза погоды продолжается, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. В грузинской столице, судя по прогнозам синоптиков, 19-21 августа ожидаются сильные кратковременные дожди и грозы. "В столице продолжаются восстановительные и очистительные работы с учетом прогнозируемой погоды. Процесс постоянно контролируется", – сказал Каладзе. В то же время градоначальник отметил, что мэрия не оставит проблемы, вызванные сильными дождями, без внимания. "Мы не оставим ни одну проблему без внимания. Как вы знаете, параллельно ведется оценка ущерба. Мы поможем всем гражданам, мы будем их поддерживать. Вы можете на нас рассчитывать. Мы никого не оставим перед лицом проблем, мы поможем каждому в меру своих возможностей", – пообещал Каладзе. При этом глава столицы отметил, что перед дождями такой силы уязвимы все города, в том числе и в развитых странах. "Когда такое количество осадков выпадает за короткий период времени, это большая проблема не только для нас, но и для стран и городов, которые сильнее и развитее нас", – отметил Каладзе. В последний раз сильный дождь в ночь на 15 августа подтопил часть улиц, первые этажи домов, магазины и подземные переходы в Тбилиси. Для устранения последствий непогоды были задействованы сотрудники всех соответствующих ведомств мэрии Тбилиси и службы по ЧС МВД. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

непогода в грузии, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости