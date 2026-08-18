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Трамп с оптимизмом смотрит на урегулирование конфликта на Украине
Трамп с оптимизмом смотрит на урегулирование конфликта на Украине
Sputnik Грузия
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова продолжить обсуждение всех деталей и тем, которые были подняты в Анкоридже в августе прошлого... 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T13:25+0400
2026-08-18T13:25+0400
2026-08-18T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на одного из чиновников Белого дома, имя которого не называется.Издание отмечает, что Вашингтон по-прежнему играет свою роль в диалоге между сторонами, направленную на завершение конфликта, при этом американский лидер с оптимизмом оценивает шансы на мирную сделку.Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва готова принять спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для проведения новых переговоров, препятствий для этого не имеется.Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что РФ ожидает продолжения диалога с США по Украине по завершении горячей фазы на Ближнем Востоке. Москва, по словам российского лидера, готова продолжить обсуждение всех деталей и тем, которые были подняты в Анкоридже в августе прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, политика, украина, москва, сша, владимир путин, дональд трамп, григорий карасин, financial times, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины
Трамп с оптимизмом смотрит на урегулирование конфликта на Украине
13:25 18.08.2026 (обновлено: 18:49 18.08.2026)
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова продолжить обсуждение всех деталей и тем, которые были подняты в Анкоридже в августе прошлого года
ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп оптимистично оценивает шансы на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times со ссылкой на одного из чиновников Белого дома, имя которого не называется.
Издание отмечает, что Вашингтон по-прежнему играет свою роль в диалоге между сторонами, направленную на завершение конфликта, при этом американский лидер с оптимизмом оценивает шансы на мирную сделку.
"США "продолжают играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами с целью работы над завершением конфликта", а Трамп "с оптимизмом" смотрит на возможность заключения мирной сделки", – сообщается в публикации FT.
Ранее председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин заявил, что Москва готова принять спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для проведения новых переговоров, препятствий для этого не имеется.
Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что РФ ожидает продолжения диалога с США по Украине по завершении горячей фазы на Ближнем Востоке. Москва, по словам российского лидера, готова продолжить обсуждение всех деталей и тем, которые были подняты в Анкоридже в августе прошлого года.