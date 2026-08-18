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В Гудаури пройдет международный чемпионат по парапланеризму Caucasus Open Series 2026
В Гудаури пройдет международный чемпионат по парапланеризму Caucasus Open Series 2026
Sputnik Грузия
Участники будут стартовать со склона горы высотой 2700 метров и пролетать маршруты протяженностью около 50 километров над долиной Арагви 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузия с 29 августа по 3 сентября станет эпицентром международного парапланеризма – в горнолыжном курорте Гудаури пройдет Международный чемпионат по парапланеризму Caucasus Open Series Edition 2026. Это третий по счету чемпионат, проходящий в Грузии, и один из самых масштабных. Организатором чемпионата по параглайдингу является представитель компании "ADRENALINE", победитель чемпионата 2024 года Ян Минасян. Международные соревнования FAI Category 2 соберут пилотов со всего мира для захватывающих полетов в сердце Большого Кавказа. Соревнования стартуют со склона горы высотой 2700 метров над уровнем моря. Участники пролетят по маршруту в среднем около 50 километров. "Участников чемпионата ждут техничные маршруты над величественными вершинами, мощные горные термики и невероятные виды на долину Арагви. А зрителей захватывающего зрелища – самые незабываемые впечатления", – говорится в сообщении организаторов. Чемпионат проводится при поддержке Georgian paragliding Federation и компании-организаторе экстремальных туров Adrenaline. Международные соревнования второй категории ФАИ – официальные открытые национальные или международные соревнования по авиационным видам спорта, которые внесены в международный календарь, но не являются чемпионатами мира или континентальными первенствами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, гудаури, спорт
В Гудаури пройдет международный чемпионат по парапланеризму Caucasus Open Series 2026
11:33 18.08.2026 (обновлено: 11:49 18.08.2026)
Участники будут стартовать со склона горы высотой 2700 метров и пролетать маршруты протяженностью около 50 километров над долиной Арагви
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузия с 29 августа по 3 сентября станет эпицентром международного парапланеризма – в горнолыжном курорте Гудаури пройдет Международный чемпионат по парапланеризму Caucasus Open Series Edition 2026.
Это третий по счету чемпионат, проходящий в Грузии, и один из самых масштабных. Организатором чемпионата по параглайдингу является представитель компании "ADRENALINE", победитель чемпионата 2024 года Ян Минасян.
Международные соревнования FAI Category 2 соберут пилотов со всего мира для захватывающих полетов в сердце Большого Кавказа. Соревнования стартуют со склона горы высотой 2700 метров над уровнем моря. Участники пролетят по маршруту в среднем около 50 километров.
"Участников чемпионата ждут техничные маршруты над величественными вершинами, мощные горные термики и невероятные виды на долину Арагви. А зрителей захватывающего зрелища – самые незабываемые впечатления", – говорится в сообщении организаторов.
Чемпионат проводится при поддержке Georgian paragliding Federation и компании-организаторе экстремальных туров Adrenaline.
Международные соревнования второй категории ФАИ – официальные открытые национальные или международные соревнования по авиационным видам спорта, которые внесены в международный календарь, но не являются чемпионатами мира или континентальными первенствами.