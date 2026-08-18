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Власти Грузии решили вложить миллиард в обновление железной дороги – видео
Власти Грузии решили вложить миллиард в обновление железной дороги – видео
Sputnik Грузия
Грузинской железной дороге на развитие и обновление инфраструктуры будет выделен 1 млрд лари (около $383 млн). Это увеличит пропускную способность железной... 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T17:07+0400
2026-08-18T17:07+0400
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Планируется масштабная модернизация инфраструктуры, обновление парка локомотивов (включая закупку около 50 новых электровозов), будет увеличена пропускная способность и ускорено движение поездов. Об этом сообщило Министерство экономики страны. Благодаря обновлению железнодорожных путей, из Тбилиси в Батуми уже можно доехать за четыре часа.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинская железная дорога, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузинская железная дорога, грузия, видео
Власти Грузии решили вложить миллиард в обновление железной дороги – видео
17:07 18.08.2026 (обновлено: 17:09 18.08.2026)
Грузинской железной дороге на развитие и обновление инфраструктуры будет выделен 1 млрд лари (около $383 млн). Это увеличит пропускную способность железной дороги Грузии как в сфере пассажирских, так и грузовых перевозок
Планируется масштабная модернизация инфраструктуры, обновление парка локомотивов (включая закупку около 50 новых электровозов), будет увеличена пропускная способность и ускорено движение поездов. Об этом сообщило Министерство экономики страны. Благодаря обновлению железнодорожных путей, из Тбилиси в Батуми уже можно доехать за четыре часа.