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Власти Грузии решили вложить миллиард в обновление железной дороги – видео

Власти Грузии решили вложить миллиард в обновление железной дороги – видео

Sputnik Грузия

Грузинской железной дороге на развитие и обновление инфраструктуры будет выделен 1 млрд лари (около $383 млн). Это увеличит пропускную способность железной... 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T17:07+0400

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Планируется масштабная модернизация инфраструктуры, обновление парка локомотивов (включая закупку около 50 новых электровозов), будет увеличена пропускная способность и ускорено движение поездов. Об этом сообщило Министерство экономики страны. Благодаря обновлению железнодорожных путей, из Тбилиси в Батуми уже можно доехать за четыре часа.

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