Апокалипсические виды горящих лесов в Бельгии – фото

Рекордный в истории Бельгии лесной пожар возник в заповеднике на плато От-Фань на юго-востоке страны в пятницу, 14 августа. Огонь сразу же охватил большую площадь. Тушение осложнялось сложным рельефом местности.В понедельник сообщалось о локализации огня, однако его тушение может занять неделю или более.Из опасной зоны эвакуированы около 600 жителей. Смог от пожара распространился на десятки километров вокруг, охватив не только часть южной Бельгии, но и приграничные районы Германии, Люксембурга, Нидерландов.
По данным Королевского метеорологического института Бельгии, одной из основных причин пожара стали сильная засуха и рекордная жара, которая установилась в стране с начала июля
Рекордный в истории Бельгии лесной пожар возник в заповеднике на плато От-Фань на юго-востоке страны в пятницу, 14 августа. Огонь сразу же охватил большую площадь. Тушение осложнялось сложным рельефом местности.
В понедельник сообщалось о локализации огня, однако его тушение может занять неделю или более.
Из опасной зоны эвакуированы около 600 жителей. Смог от пожара распространился на десятки километров вокруг, охватив не только часть южной Бельгии, но и приграничные районы Германии, Люксембурга, Нидерландов.