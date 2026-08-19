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Апокалипсические виды горящих лесов в Бельгии – фото
Апокалипсические виды горящих лесов в Бельгии – фото
Sputnik Грузия
По данным Королевского метеорологического института Бельгии, одной из основных причин пожара стали сильная засуха и рекордная жара, которая установилась в... 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T17:01+0400
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Рекордный в истории Бельгии лесной пожар возник в заповеднике на плато От-Фань на юго-востоке страны в пятницу, 14 августа. Огонь сразу же охватил большую площадь. Тушение осложнялось сложным рельефом местности.В понедельник сообщалось о локализации огня, однако его тушение может занять неделю или более.Из опасной зоны эвакуированы около 600 жителей. Смог от пожара распространился на десятки километров вокруг, охватив не только часть южной Бельгии, но и приграничные районы Германии, Люксембурга, Нидерландов.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, бельгия, происшествия
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, бельгия, происшествия

Апокалипсические виды горящих лесов в Бельгии – фото

17:01 19.08.2026 (обновлено: 17:09 19.08.2026)
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По данным Королевского метеорологического института Бельгии, одной из основных причин пожара стали сильная засуха и рекордная жара, которая установилась в стране с начала июля
Рекордный в истории Бельгии лесной пожар возник в заповеднике на плато От-Фань на юго-востоке страны в пятницу, 14 августа. Огонь сразу же охватил большую площадь. Тушение осложнялось сложным рельефом местности.
В понедельник сообщалось о локализации огня, однако его тушение может занять неделю или более.
Из опасной зоны эвакуированы около 600 жителей. Смог от пожара распространился на десятки километров вокруг, охватив не только часть южной Бельгии, но и приграничные районы Германии, Люксембурга, Нидерландов.
© AP Photo / Marius Burgelman

Дым над выжженным полем после лесного пожара недалеко от Ваймеса.

Дым над выжженным полем после лесного пожара недалеко от Ваймеса. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Marius Burgelman

Дым над выжженным полем после лесного пожара недалеко от Ваймеса.

© AP Photo / Valentin Bianchi

Король Бельгии Филипп едет в машине скорой помощи с пожарными во время лесного пожара.

Король Бельгии Филипп едет в машине скорой помощи с пожарными во время лесного пожара. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Valentin Bianchi

Король Бельгии Филипп едет в машине скорой помощи с пожарными во время лесного пожара.

© AP Photo / Valentin Bianchi

Дым поднимается над выжженным полем и лесом.

Дым поднимается над выжженным полем и лесом. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Valentin Bianchi

Дым поднимается над выжженным полем и лесом.

© REUTERS Balgian Federal Police

Огнезащитное вещество распыляется над пожаром.

Огнезащитное вещество распыляется над пожаром. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Balgian Federal Police

Огнезащитное вещество распыляется над пожаром.

© REUTERS Yves Herman

Член команды по спасению животных работает в районе, пострадавшем от пожара.

Член команды по спасению животных работает в районе, пострадавшем от пожара. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Yves Herman

Член команды по спасению животных работает в районе, пострадавшем от пожара.

© AP Photo / Marius Burgelman

Полицейский вертолет готовится сбросить воду.

Полицейский вертолет готовится сбросить воду. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Marius Burgelman

Полицейский вертолет готовится сбросить воду.

© REUTERS Yves Herman

Выгоревший лес.

Выгоревший лес. - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS Yves Herman

Выгоревший лес.

© REUTERS Yves Herman

Бельгийский пожарный тушит огонь.

Бельгийский пожарный тушит огонь. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Yves Herman

Бельгийский пожарный тушит огонь.

© AP Photo / Valentin Bianchi

Дым над выжженным полем и лесом.

Дым над выжженным полем и лесом. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Valentin Bianchi

Дым над выжженным полем и лесом.

© Marius Burgelman

Лес после прохождения огня.

Лес после прохождения огня. - Sputnik Грузия
10/10
© Marius Burgelman

Лес после прохождения огня.

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