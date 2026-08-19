Без разговора ничего не решится – эксперт о грузино-российских отношениях
15:07 19.08.2026 (обновлено: 15:52 19.08.2026)
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Прямой диалог и привлечение широкого круга экспертов – единственный способ преодолеть кризис в российско-грузинских отношениях и защитить их от внешних манипуляций
Об этом заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Думаю, и я, и многие эксперты должны в этом активно участвовать – и с грузинской стороны, и с российской стороны, и в СМИ наши отношения более хорошо должны освещаться. Это обязательно, когда с другой стороны работает большая пропаганда, и люди хотят испортить эти отношения, мы должны как раз говорить друг с другом и обсуждать все проблемы, которые существуют", – заявил Метревели.
По его словам, в условиях мощного информационного давления ключевую роль в нормализации связей должны сыграть независимые аналитики и объективные медиа обеих стран. Без открытого обсуждения накопившихся проблем и активного участия гражданского общества выйти из тупика невозможно, считает политолог.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч грузинских дипломатов с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.
"Думаю, и я, и многие эксперты должны в этом активно участвовать – и с грузинской стороны, и с российской стороны, и в СМИ наши отношения более хорошо должны освещаться. Это обязательно, когда с другой стороны работает большая пропаганда, и люди хотят испортить эти отношения, мы должны как раз говорить друг с другом и обсуждать все проблемы, которые существуют", – заявил Метревели.
По его словам, в условиях мощного информационного давления ключевую роль в нормализации связей должны сыграть независимые аналитики и объективные медиа обеих стран. Без открытого обсуждения накопившихся проблем и активного участия гражданского общества выйти из тупика невозможно, считает политолог.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч грузинских дипломатов с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.