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Доход телекомпаний и радиокомпаний в Грузии продолжает расти – новые данные

Доход телекомпаний и радиокомпаний в Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T11:58+0400

2026-08-19T11:58+0400

2026-08-19T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Общий доход от коммерческой рекламы теле- и радиовещателей во втором квартале 2026 года увеличился на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,8 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления. При этом, по данным комиссии, если доход от коммерческой рекламы телекомпаний во втором квартале 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, то доход радиокомпаний снизился.Так, в указанный период телекомпании получили 24 миллиона лари дохода, что на 53,5% выше показателя второго квартала 2025 года. Основную долю рекламных доходов, полученных телекомпаниями в этот период, составила прямая реклама, на втором месте – размещение рекламной продукции, на третьем – спонсорство. А вот доходы радиокомпаний во втором квартале текущего года снизились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,8 миллиона лари, из которых основную часть (86,8%) принесла прямая реклама.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама