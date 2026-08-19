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Доход телекомпаний и радиокомпаний в Грузии продолжает расти – новые данные
Доход телекомпаний и радиокомпаний в Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T11:58+0400
2026-08-19T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Общий доход от коммерческой рекламы теле- и радиовещателей во втором квартале 2026 года увеличился на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,8 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления. При этом, по данным комиссии, если доход от коммерческой рекламы телекомпаний во втором квартале 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, то доход радиокомпаний снизился.Так, в указанный период телекомпании получили 24 миллиона лари дохода, что на 53,5% выше показателя второго квартала 2025 года. Основную долю рекламных доходов, полученных телекомпаниями в этот период, составила прямая реклама, на втором месте – размещение рекламной продукции, на третьем – спонсорство. А вот доходы радиокомпаний во втором квартале текущего года снизились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,8 миллиона лари, из которых основную часть (86,8%) принесла прямая реклама.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама
экономика, грузия, новости, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама
Доход телекомпаний и радиокомпаний в Грузии продолжает расти – новые данные
Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Общий доход от коммерческой рекламы теле- и радиовещателей во втором квартале 2026 года увеличился на 46,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,8 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.
Доходы от рекламы включают в себя коммерческую рекламу, спонсорство, размещение продукта, телемагазины и коммерческие объявления.
При этом, по данным комиссии, если доход от коммерческой рекламы телекомпаний во втором квартале 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, то доход радиокомпаний снизился.
Так, в указанный период телекомпании получили 24 миллиона лари дохода, что на 53,5% выше показателя второго квартала 2025 года.
Основную долю рекламных доходов, полученных телекомпаниями в этот период, составила прямая реклама, на втором месте – размещение рекламной продукции, на третьем – спонсорство.
А вот доходы радиокомпаний во втором квартале текущего года снизились на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,8 миллиона лари, из которых основную часть (86,8%) принесла прямая реклама.