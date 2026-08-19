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Фундук – один из лидеров среди экспортируемых из Грузии товаров
Фундук – один из лидеров среди экспортируемых из Грузии товаров
Sputnik Грузия
Фундук вошел в ТОП-10 крупнейших экспортных товаров Грузии. Доходы страны от экспорта фундука за последние три года выросли почти на 92% 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T19:01+0400
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В 2023 году экспорт фундука принес стране $89,5 млн. В 2025 году эти доходы выросли до рекордных $172 млн. В Грузии в 2026 году ожидается рекордный урожай фундука. Он превысит 50 тысяч тонн, и средние цены значительно снизятся. Высокие цены сохранятся только на более качественный фундук.В январе-июне 2026 года страна продала 7 тыс. тонн орехов на 73,5 млн долларов. Основные покупатели фундука – страны ЕС: Италия, Испания, Германия, Франция и Греция. Затем следуют Россия, Армения и Сирия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, экономика, торговля, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, экономика, торговля, видео
Фундук – один из лидеров среди экспортируемых из Грузии товаров
19:01 19.08.2026 (обновлено: 19:04 19.08.2026)
Фундук вошел в ТОП-10 крупнейших экспортных товаров Грузии. Доходы страны от экспорта фундука за последние три года выросли почти на 92%
В 2023 году экспорт фундука принес стране $89,5 млн. В 2025 году эти доходы выросли до рекордных $172 млн. В Грузии в 2026 году ожидается рекордный урожай фундука. Он превысит 50 тысяч тонн, и средние цены значительно снизятся. Высокие цены сохранятся только на более качественный фундук.
В январе-июне 2026 года страна продала 7 тыс. тонн орехов на 73,5 млн долларов. Основные покупатели фундука – страны ЕС: Италия, Испания, Германия, Франция и Греция. Затем следуют Россия, Армения и Сирия.