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Исторические снимки: как зародилась фотография в Грузии? – видео
Исторические снимки: как зародилась фотография в Грузии? – видео
Sputnik Грузия
Развитие фотографии в Грузии началось в середине XIX века и прошло путь от редких дагеротипов до богатой школы документальной и художественной фотографии 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T18:34+0400
2026-08-19T18:34+0400
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Самые ранние сохранившиеся фотографии Грузии создал в 1857 году фотограф Александр Иваницкий по поручению наместника российского царя на Кавказе.Огромный вклад в визуальную историю страны внес Дмитрий Ермаков – выдающийся фотограф и этнограф конца XIX века. Ермаков создал тысячи уникальных кадров с видами городов, портретами местных жителей и бытом народов Кавказа.Фотографии из Грузии начали публиковать в международных изданиях в конце XIX столетия. Снимки Грузии были напечатаны в 1887 году в журнале National Geographic.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , фотография, грузия, история, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , фотография, грузия, история, видео
Исторические снимки: как зародилась фотография в Грузии? – видео
18:34 19.08.2026 (обновлено: 19:02 19.08.2026)
Развитие фотографии в Грузии началось в середине XIX века и прошло путь от редких дагеротипов до богатой школы документальной и художественной фотографии
Самые ранние сохранившиеся фотографии Грузии создал в 1857 году фотограф Александр Иваницкий по поручению наместника российского царя на Кавказе.
Огромный вклад в визуальную историю страны внес Дмитрий Ермаков – выдающийся фотограф и этнограф конца XIX века. Ермаков создал тысячи уникальных кадров с видами городов, портретами местных жителей и бытом народов Кавказа.
Фотографии из Грузии начали публиковать в международных изданиях в конце XIX столетия. Снимки Грузии были напечатаны в 1887 году в журнале National Geographic.