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Исторические снимки: как зародилась фотография в Грузии? – видео

Исторические снимки: как зародилась фотография в Грузии? – видео

Sputnik Грузия

Развитие фотографии в Грузии началось в середине XIX века и прошло путь от редких дагеротипов до богатой школы документальной и художественной фотографии 19.08.2026, Sputnik Грузия

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Самые ранние сохранившиеся фотографии Грузии создал в 1857 году фотограф Александр Иваницкий по поручению наместника российского царя на Кавказе.Огромный вклад в визуальную историю страны внес Дмитрий Ермаков – выдающийся фотограф и этнограф конца XIX века. Ермаков создал тысячи уникальных кадров с видами городов, портретами местных жителей и бытом народов Кавказа.Фотографии из Грузии начали публиковать в международных изданиях в конце XIX столетия. Снимки Грузии были напечатаны в 1887 году в журнале National Geographic.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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