https://sputnik-georgia.ru/20260819/minzdrav-gruzii-v-etom-godu-zakupit-trekhkomponentnuyu-vaktsinu-ot-grippa-300190086.html

Минздрав Грузии в этом году закупит трехкомпонентную вакцину от гриппа

Минздрав Грузии в этом году закупит трехкомпонентную вакцину от гриппа

Sputnik Грузия

В прошлом году использовалась четырехкомпонентная вакцина, адаптированная к двум вирусам типа А и двум вирусам типа B 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T21:02+0400

2026-08-19T21:02+0400

2026-08-19T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузию в этом году поступит трехкомпонентная вакцина против гриппа, эффективность которой среди детей составляет 80%, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Бесплатная вакцинация от вируса гриппа начинается в Грузии традиционно в начале октября. В прошлом году Минздрав закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства VaxigripTetra (SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ. "В отличие от прошлых лет, в этом году в Грузию поступит трехкомпонентная вакцина против гриппа, эффективность которой среди детей составляет 80%", – отметил Чхаидзе. По его словам, в прошлом году использовалась четырехкомпонентная вакцина, адаптированная к двум вирусам типа А и двум вирусам типа B. "Единственное отличие от прошлого года заключается в том, что в страну поступит трехкомпонентная вакцина. В ее состав входят два компонента против вирусов гриппа типа А и один компонент против вируса типа B. В прошлом году вакцина была четырехкомпонентной – два компонента против вирусов типа А и два против вирусов типа B, однако вирус типа B, который входил в состав этой вакцины, в последнее время уже не вызывает заболеваний", – сказал Чхаидзе. Как отметил врач, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, рекомендуется трехкомпонентная вакцина. Вакцинация особенно важна для лиц с хроническими заболеваниями или находящихся в группе высокого риска, поскольку для некоторых людей грипп может быть опасным заболеванием, напоминают в Минздраве. В группы риска входят люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детдомов, приютов для престарелых, медперсонал и др. Вакцинация возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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минздрав, минздрав грузии, иване чхаидзе, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, грипп