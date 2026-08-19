Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://sputnik-georgia.ru/20260819/minzdrav-gruzii-v-etom-godu-zakupit-trekhkomponentnuyu-vaktsinu-ot-grippa-300190086.html
Минздрав Грузии в этом году закупит трехкомпонентную вакцину от гриппа
Минздрав Грузии в этом году закупит трехкомпонентную вакцину от гриппа
Sputnik Грузия
В прошлом году использовалась четырехкомпонентная вакцина, адаптированная к двум вирусам типа А и двум вирусам типа B 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T21:02+0400
2026-08-19T21:02+0400
минздрав
минздрав грузии
иване чхаидзе
грузия
новости
общество
всемирная организация здравоохранения
грипп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559719_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_a38a5defbeb54f40f40e5713fefcb6d5.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузию в этом году поступит трехкомпонентная вакцина против гриппа, эффективность которой среди детей составляет 80%, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Бесплатная вакцинация от вируса гриппа начинается в Грузии традиционно в начале октября. В прошлом году Минздрав закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства VaxigripTetra (SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ. "В отличие от прошлых лет, в этом году в Грузию поступит трехкомпонентная вакцина против гриппа, эффективность которой среди детей составляет 80%", – отметил Чхаидзе. По его словам, в прошлом году использовалась четырехкомпонентная вакцина, адаптированная к двум вирусам типа А и двум вирусам типа B. "Единственное отличие от прошлого года заключается в том, что в страну поступит трехкомпонентная вакцина. В ее состав входят два компонента против вирусов гриппа типа А и один компонент против вируса типа B. В прошлом году вакцина была четырехкомпонентной – два компонента против вирусов типа А и два против вирусов типа B, однако вирус типа B, который входил в состав этой вакцины, в последнее время уже не вызывает заболеваний", – сказал Чхаидзе. Как отметил врач, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, рекомендуется трехкомпонентная вакцина. Вакцинация особенно важна для лиц с хроническими заболеваниями или находящихся в группе высокого риска, поскольку для некоторых людей грипп может быть опасным заболеванием, напоминают в Минздраве. В группы риска входят люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детдомов, приютов для престарелых, медперсонал и др. Вакцинация возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559719_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_112ef0c0f296f1dc467ed61010c87767.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
минздрав, минздрав грузии, иване чхаидзе, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, грипп
минздрав, минздрав грузии, иване чхаидзе, грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, грипп

Минздрав Грузии в этом году закупит трехкомпонентную вакцину от гриппа

21:02 19.08.2026
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкВакцинация населения в поликлинике
Вакцинация населения в поликлинике - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2026
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В прошлом году использовалась четырехкомпонентная вакцина, адаптированная к двум вирусам типа А и двум вирусам типа B
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузию в этом году поступит трехкомпонентная вакцина против гриппа, эффективность которой среди детей составляет 80%, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Бесплатная вакцинация от вируса гриппа начинается в Грузии традиционно в начале октября. В прошлом году Минздрав закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства VaxigripTetra (SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ.
"В отличие от прошлых лет, в этом году в Грузию поступит трехкомпонентная вакцина против гриппа, эффективность которой среди детей составляет 80%", – отметил Чхаидзе.
По его словам, в прошлом году использовалась четырехкомпонентная вакцина, адаптированная к двум вирусам типа А и двум вирусам типа B.
"Единственное отличие от прошлого года заключается в том, что в страну поступит трехкомпонентная вакцина. В ее состав входят два компонента против вирусов гриппа типа А и один компонент против вируса типа B. В прошлом году вакцина была четырехкомпонентной – два компонента против вирусов типа А и два против вирусов типа B, однако вирус типа B, который входил в состав этой вакцины, в последнее время уже не вызывает заболеваний", – сказал Чхаидзе.
Как отметил врач, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, рекомендуется трехкомпонентная вакцина.
Вакцинация особенно важна для лиц с хроническими заболеваниями или находящихся в группе высокого риска, поскольку для некоторых людей грипп может быть опасным заболеванием, напоминают в Минздраве.
В группы риска входят люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детдомов, приютов для престарелых, медперсонал и др.
Вакцинация возможна с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях, оказывающих услуги по вакцинации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0