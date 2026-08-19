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МВД: массовое пересечение россиянами границы с Грузией – дезинформация
МВД: массовое пересечение россиянами границы с Грузией – дезинформация
Sputnik Грузия
В МВД привели точные цифры за сутки – почти в три раза меньше тех, что появились в СМИ 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T17:31+0400
2026-08-19T17:31+0400
2026-08-19T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опровергло распространенную СМИ информацию о том, что за последние сутки через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" в Грузию въехали 20 тысяч граждан России.Ряд СМИ сообщил, что за сутки границу РФ с Грузией пересекли более 20 тысяч человек, отметив, что подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска "Верхний Ларс", по этим данным, ежесуточно проходило более 19 тысяч человек."С целью информированности общественности хотим разъяснить, что эта информация не соответствует действительности и служит распространению дезинформации отдельными заинтересованными лицами. Разъясняем, что по данным за последние 24 часа государственную границу Грузии через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" пересекли 7 880 граждан различных стран", – говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, за аналогичный период Грузию покинули через этот же пункт 8 406 граждан различных стран."Призываем всех заинтересованных лиц воздерживаться от распространения непроверенной информации и различных данных в интерпретированной или искаженной форме", – говорится в сообщении МВД.Пропускной пункт "Верхний Ларс" – единственный сухопутный пропускной пункт на грузино-российской границе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузино-российская граница, грузия, новости, общество, верхний ларс
грузино-российская граница, грузия, новости, общество, верхний ларс
МВД: массовое пересечение россиянами границы с Грузией – дезинформация
17:31 19.08.2026 (обновлено: 17:38 19.08.2026)
В МВД привели точные цифры за сутки – почти в три раза меньше тех, что появились в СМИ
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии опровергло распространенную СМИ информацию о том, что за последние сутки через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" в Грузию въехали 20 тысяч граждан России.
Ряд СМИ сообщил, что за сутки границу РФ с Грузией пересекли более 20 тысяч человек, отметив, что подобная динамика наблюдается уже несколько дней: 15 и 16 августа через пункт пропуска "Верхний Ларс", по этим данным, ежесуточно проходило более 19 тысяч человек.
"С целью информированности общественности хотим разъяснить, что эта информация не соответствует действительности и служит распространению дезинформации отдельными заинтересованными лицами. Разъясняем, что по данным за последние 24 часа государственную границу Грузии через таможенно-пропускной пункт "Верхний Ларс" пересекли 7 880 граждан различных стран", – говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, за аналогичный период Грузию покинули через этот же пункт 8 406 граждан различных стран.
"Призываем всех заинтересованных лиц воздерживаться от распространения непроверенной информации и различных данных в интерпретированной или искаженной форме", – говорится в сообщении МВД.
Пропускной пункт "Верхний Ларс" – единственный сухопутный пропускной пункт на грузино-российской границе.