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Новая стратегия США в борьбе с Ираном

Новая стратегия США в борьбе с Ираном

Sputnik Грузия

Президент США Дональд Трамп объявил Ормузский пролив "американской территорией" и угрожает бомбить Оман, который вместе с Ираном в действительности определяет... 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T19:50+0400

2026-08-19T19:50+0400

2026-08-19T20:19+0400

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Тегеран готовится к жесткому экономическому давлению Вашингтона и к расширению военного конфликта, включая базы Пентагона в Европе.Все попытки Вашингтона договориться с Тегераном на американских условиях оказались провальными. Принимать условия Ирана в Белом доме не желают. Ресурсов для продолжения боевых действий у Пентагона недостаточно. США вынужденно меняют ближневосточную стратегию, выходят из переговоров, откладывают бомбардировки и намерены "задушить" Иран экономически. По сути происходящего, США отступают с поля боя, обещая вернуться с новыми силами.Эксцентричные заявления президента США Дональда Трампа уже никого не удивляют. Наблюдение WP: "Трамп продолжает угрожать, но мир перестал вздрагивать". И все же вчерашнее провозглашение Ормузского пролива новой "американской территорией" по-особому примечательно. "Мир, основанный на правилах", окончательно превратился в карточный домик. Заявления о "полном контроле" США над Ормузским проливом к реальности отношения не имеют.Для ударов по Ирану за минувшие полгода (с 28 февраля) Пентагон использовал практически все высокоточные и зенитные ракеты, организовал блокаду Ормузского пролива, потерял огромное количество боевой техники, а целей не достиг. Таким образом, Вашингтон укрепил государственный суверенитет Ирана и контроль КСИР над Ормузом. США проиграли еще одну войну.По инерции Трамп требует от Ирана репараций "за 50 лет", угрожает ракетными ударами Оману, который готов вместе с Ираном контролировать Ормузский пролив на основе двусторонних договоренностей. Тегеран наращивает оружейные арсеналы, на случай расширения боевых действий за пределами Ближнего Востока, и не исключает удары по военным базам США в Европе. Командующий ВС Ирана Амир Хатами 17 августа даже назначил вознаграждение в 30 тысяч долларов – за каждого плененного или убитого американского солдата.Монархии Персидского залива недовольны Трампом, хотят мира, безопасного транзита углеводородов через Ормуз и не возражают против ирано-оманского контроля. Которым предусмотрен денежный сбор за проход морских судов всех стран, за исключением дружественных (РФ, КНР – бесплатно). Для американских и израильских судов (гражданских и военных) Ормузский пролив закрыт.Америка после всегоМинувшие 47 санкционных лет доказали бесполезность жесткого экономического давления на Иран. Санкционная политика США неэффективна. Иранская нефть находит потребителей при всех запретах. Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи предупредил: попытки "задушить" Иран санкциями сужают возможности выхода США из конфликта "менее унизительным" способом.Foreign Policy констатировал: "США втянулись в конфликт с Ираном, не имея ни четких целей, ни стратегического плана… Авантюра Белого дома показала всему миру позорную слабость хваленой американской армии". Война с Ираном стала вторым Вьетнамом из-за некомпетентности и лжи американских лидеров.На совещаниях стратегов Белого дома иногда обсуждается применение на Ближнем Востоке американского ядерного оружия. Такое развитие событий маловероятно, но возможно, поскольку дела Трампа совсем плохи. Кроме внешнеполитических потерь, войну с Ираном не поддерживают 64% американцев. Через Ормуз в мирное время проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, которые США заблокировали 28 февраля боевыми действиями против Ирана. Рост цен на топливо и другие товары в США стал "ударом для Республиканской партии накануне промежуточных выборов".Ядерное разоружение Тегерана не обсуждается, зато появилась информация NBC News (со ссылкой на документ европейского правительства) о российских поставках Ирану (через Каспий) взрывчатки для ракетного и беспилотного арсенала КСИР. Как бы то ни было, сегодня это вряд ли имеет большое значение для американской администрации, занятой исключительно поиском выхода из тупика.Журнал The American Conservative 19 августа жестко оценил внешнюю политику Вашингтона: "США позиционируют себя как щедрый и доброжелательный мировой лидер, поддерживающий "порядок, основанный на правилах", – обманчивая конструкция, используемая глобалистами для запугивания других стран. Правила меняются в угоду этим задирам и регулярно используются для военных действий против несговорчивых государств. Это обман, оторванный от принципов и идеалов... Ближневосточная политика Америки по-прежнему остается позором".Действительно, США к началу августа использовали в Иране практически все свои высокоточные ракеты большой дальности, почти 80% зенитных ракет ключевой системы ПВО-ПРО. Союзники Тегерана, йеменские хуситы, заставили Саудовскую Аравию израсходовать до 90% ракет Patriot за первые 38 дней боевых действий. Горькие выводы TAC: "Америка – это приходящая в упадок империя с ослабевающей армией, неспособная защитить своих союзников… Наше руководство даже не приблизилось к пониманию ужасов, созданных многочисленными секретными биолабораториями, разбросанными по всему миру и финансируемыми средствами, часто скрываемыми от избирателей под видом "национальной безопасности".Возможно, подобные (трезвые) мысли когда-нибудь посетят американскую администрацию. Лучше поздно, чем никогда – после ядерного Апокалипсиса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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