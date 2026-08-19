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Патриархия Грузии призвала пресечь вовлечение подростков в азартные игры

Патриархия Грузии призвала пресечь вовлечение подростков в азартные игры

Sputnik Грузия

Поводом для заявления стало участие несовершеннолетних в мероприятии букмекерской компании в Зестафони 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T16:17+0400

2026-08-19T16:17+0400

2026-08-19T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В связи с фактами вовлечения несовершеннолетних в азартные игры государство, а также родители подростков должны принять соответствующие меры, говорится в заявлении Патриархии Грузии.Поводом для заявления Патриархии стало видео, опубликованное в социальной сети, на котором запечатлено мероприятие букмекерской компании в городе Зестафони на западе страны с участием несовершеннолетних."Учитывая серьезность вопроса, необходимо своевременное и скоординированное реагирование со стороны государства, соответствующих ведомств и родителей, чтобы дети были защищены от рисков формирования зависимости от вредных привычек. Поощрение несовершеннолетних в любой форме к азартным играм по своей сути является преступлением перед нацией", – говорится в заявлении.Как считают в Патриархии, вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия способствует популяризации азартных игр и формированию интереса к ним среди детей, а также является грубым нарушением требований действующих в этой сфере нормативных актов."В связи с этим призываем государство уделить вопросу максимальное внимание, изучить подобные случаи и задействовать все соответствующие правовые и административные механизмы для их пресечения", – говорится в заявлении.В Патриархии также отметили, что вовлечение подростков в азартные игры даже в форме развлечения может способствовать формированию у них интереса к азартным играм, а впоследствии – склонности к игровой зависимости."Зависимость от азартных игр остается одной из серьезных проблем для общества и страны, а для того, чтобы помочь таким людям избавиться от зависимости, зачастую требуется длительная комплексная, в том числе медицинская и психологическая, помощь", – говорится в заявлении.В Патриархии заявили, что будут четко реагировать на подобные факты, создающие угрозу здоровому образу жизни будущего поколения.В Грузии запрещено играть в азартные игры гражданам страны младше 25 лет, социально незащищенным лицам и чиновникам. С 1 марта 2022 года человек, зависимый от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов двумя способами: в первом случае человек подает заявку в Службу доходов, после чего его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана, и его вносят в список в случае положительного решения суда.В официальном реестре лудоманов по итогам 2025 года было зарегистрировано более 36 тысяч человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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