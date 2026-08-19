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Почему Грузия обречена на многовекторность – Маркедонов
Почему Грузия обречена на многовекторность – Маркедонов
Sputnik Грузия
Многовекторная политика – это не прихоть, а условие выживания Евразийской державы, но проводить ее Грузия должна сбалансированно 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T15:05+0400
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Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузии суждено иметь соседями Россию, Азербайджан, Турцию, Иран, быть Евразийской державой. Это география. Никуда от нее не убежишь... Важно просто это делать аккуратно, сбалансированно... А Грузия, посмотрите на карту, она обречена вести многовекторную политику, но именно что многовекторную, а не пытаться все яйца в одну корзину сложить и объявить Запад святым Граалем, а все остальное по мере остаточного принципа", – заявил Маркедонов.По его словам, проблема заключается не в самой диверсификации, а в попытках искусственного замещения одного вектора другим, превращая страну в арену глобальной конфронтации.Правительство "Грузинской мечты" активно заявляет о многовекторной политике страны в турбулентные времена. Оппоненты называют ее "отступлением от демократических норм" и "дистанцированием от Запада".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео

Почему Грузия обречена на многовекторность – Маркедонов

15:05 19.08.2026 (обновлено: 15:49 19.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Многовекторная политика – это не прихоть, а условие выживания Евразийской державы, но проводить ее Грузия должна сбалансированно
Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Грузии суждено иметь соседями Россию, Азербайджан, Турцию, Иран, быть Евразийской державой. Это география. Никуда от нее не убежишь... Важно просто это делать аккуратно, сбалансированно... А Грузия, посмотрите на карту, она обречена вести многовекторную политику, но именно что многовекторную, а не пытаться все яйца в одну корзину сложить и объявить Запад святым Граалем, а все остальное по мере остаточного принципа", – заявил Маркедонов.

По его словам, проблема заключается не в самой диверсификации, а в попытках искусственного замещения одного вектора другим, превращая страну в арену глобальной конфронтации.

Правительство "Грузинской мечты" активно заявляет о многовекторной политике страны в турбулентные времена. Оппоненты называют ее "отступлением от демократических норм" и "дистанцированием от Запада".
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