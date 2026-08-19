https://sputnik-georgia.ru/20260819/pod-prospektom-rustaveli-nashli-keramiku-x-xi-vekov-i-kladki-xix-veka-300192433.html
Под проспектом Руставели нашли керамику X-XI веков и кладки XIX века
Под проспектом Руставели нашли керамику X-XI веков и кладки XIX века
Sputnik Грузия
Во время реконструкции одной из главных улиц Тбилиси рабочие наткнулись на предполагаемые остатки коллекторной системы старого Гаретубани и керамические сосуды... 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T17:18+0400
2026-08-19T17:18+0400
2026-08-19T17:18+0400
грузия
новости
культура
тбилиси
шота руставели
национальное агентство охраны культурного наследия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0f/300129996_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_aec65c1d4c0b94023eca1d5f3268a7f0.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Рабочие во время ремонтных работ на проспекте Руставели, на участке между станцией метро "Площадь Свободы" и Национальным музеем Грузии обнаружили артефакты – керамическую посуду и кирпичные кладки, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. На данном этапе ведутся работы по замене сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. Параллельно обустраивается система ливневой канализации. В мэрии Тбилиси заявили, что информация об обнаруженных артефактах была незамедлительно передана Национальному агентству охраны культурного наследия. "На основании уведомления соответствующие специалисты агентства оперативно отреагировали – осмотрели обнаруженные объекты на месте и выдали соответствующие рекомендации. Работы на указанном участке будут проводиться именно в соответствии с выданными рекомендациями", – заявили в мэрии. Как отметили городские власти, при выявлении археологических слоев и артефактов мэрия Тбилиси тесно сотрудничает с Национальным агентством охраны культурного наследия и последующие решения принимает именно на основании его рекомендаций. Тем временем в "Движении за культурное наследие" сообщили, что речь идет о кирпичных кладках, предположительно, системе коллекторов старого Гаретубани XIX века, а также многочисленных керамических сосудах X-XI веков. Ранее представители движения обратились к Минкультуры, Национальному агентству охраны культурного наследия и мэрии Тбилиси для начала консультаций по изучению артефактов и начала археологического надзора за работами. В организации подчеркнули, что поддерживают проекты, направленные на улучшение облика столицы, однако призвали соблюдать требования закона "О культурном наследии", в частности, положения главы III, статьи 10. Завершить ремонт проспекта Руставели планируется к концу ноября 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/0f/300129996_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_0503aa401976cf32af15f1f99864f7dd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, культура, тбилиси, шота руставели, национальное агентство охраны культурного наследия
грузия, новости, культура, тбилиси, шота руставели, национальное агентство охраны культурного наследия
Под проспектом Руставели нашли керамику X-XI веков и кладки XIX века
Во время реконструкции одной из главных улиц Тбилиси рабочие наткнулись на предполагаемые остатки коллекторной системы старого Гаретубани и керамические сосуды многовековой давности
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Рабочие во время ремонтных работ на проспекте Руставели, на участке между станцией метро "Площадь Свободы" и Национальным музеем Грузии обнаружили артефакты – керамическую посуду и кирпичные кладки, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.
Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. На данном этапе ведутся работы по замене сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. Параллельно обустраивается система ливневой канализации.
В мэрии Тбилиси заявили, что информация об обнаруженных артефактах была незамедлительно передана Национальному агентству охраны культурного наследия.
"На основании уведомления соответствующие специалисты агентства оперативно отреагировали – осмотрели обнаруженные объекты на месте и выдали соответствующие рекомендации. Работы на указанном участке будут проводиться именно в соответствии с выданными рекомендациями", – заявили в мэрии.
Как отметили городские власти, при выявлении археологических слоев и артефактов мэрия Тбилиси тесно сотрудничает с Национальным агентством охраны культурного наследия и последующие решения принимает именно на основании его рекомендаций.
Тем временем в "Движении за культурное наследие" сообщили, что речь идет о кирпичных кладках, предположительно, системе коллекторов старого Гаретубани XIX века, а также многочисленных керамических сосудах X-XI веков.
Ранее представители движения обратились к Минкультуры, Национальному агентству охраны культурного наследия и мэрии Тбилиси для начала консультаций по изучению артефактов и начала археологического надзора за работами.
В организации подчеркнули, что поддерживают проекты, направленные на улучшение облика столицы, однако призвали соблюдать требования закона "О культурном наследии", в частности, положения главы III, статьи 10.
Завершить ремонт проспекта Руставели планируется к концу ноября 2026 года.