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Под проспектом Руставели нашли керамику X-XI веков и кладки XIX века

Под проспектом Руставели нашли керамику X-XI веков и кладки XIX века

Sputnik Грузия

Во время реконструкции одной из главных улиц Тбилиси рабочие наткнулись на предполагаемые остатки коллекторной системы старого Гаретубани и керамические сосуды... 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T17:18+0400

2026-08-19T17:18+0400

2026-08-19T17:18+0400

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национальное агентство охраны культурного наследия

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Рабочие во время ремонтных работ на проспекте Руставели, на участке между станцией метро "Площадь Свободы" и Национальным музеем Грузии обнаружили артефакты – керамическую посуду и кирпичные кладки, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. На данном этапе ведутся работы по замене сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. Параллельно обустраивается система ливневой канализации. В мэрии Тбилиси заявили, что информация об обнаруженных артефактах была незамедлительно передана Национальному агентству охраны культурного наследия. "На основании уведомления соответствующие специалисты агентства оперативно отреагировали – осмотрели обнаруженные объекты на месте и выдали соответствующие рекомендации. Работы на указанном участке будут проводиться именно в соответствии с выданными рекомендациями", – заявили в мэрии. Как отметили городские власти, при выявлении археологических слоев и артефактов мэрия Тбилиси тесно сотрудничает с Национальным агентством охраны культурного наследия и последующие решения принимает именно на основании его рекомендаций. Тем временем в "Движении за культурное наследие" сообщили, что речь идет о кирпичных кладках, предположительно, системе коллекторов старого Гаретубани XIX века, а также многочисленных керамических сосудах X-XI веков. Ранее представители движения обратились к Минкультуры, Национальному агентству охраны культурного наследия и мэрии Тбилиси для начала консультаций по изучению артефактов и начала археологического надзора за работами. В организации подчеркнули, что поддерживают проекты, направленные на улучшение облика столицы, однако призвали соблюдать требования закона "О культурном наследии", в частности, положения главы III, статьи 10. Завершить ремонт проспекта Руставели планируется к концу ноября 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, культура, тбилиси, шота руставели, национальное агентство охраны культурного наследия