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Предприниматели в Грузии смогут получить беспроцентные микрокредиты
Предприниматели в Грузии смогут получить беспроцентные микрокредиты
Sputnik Грузия
Поддержка частного сектора, особенно содействие малому и среднему бизнесу, традиционно является одним из важных приоритетов экономической политики... 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии обновили госпрограмму поддержки микробизнеса, согласно которой все предприниматели страны смогут получить беспроцентный микрокредит в размере до 70 тысяч лари, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили. Правительство Грузии активно поддерживает частный сектор в успешной работе. Для этого летом 2014 года создана программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. С момента запуска программы, индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, воспользовались свыше 1,4 тысячи бизнесменов. По его словам, поддержка частного сектора, особенно содействие малому и среднему бизнесу, традиционно является одним из важных приоритетов экономической политики правительства Грузии. Как отметил Надареишвили, обновленный формат программы вызовет еще больший интерес в частном секторе, что является важным фактором как с точки зрения регионального развития, так и в направлении создания новых рабочих мест и, в конечном итоге, стимулирования экономики страны. Согласно новым условиям, у микро- и малых предпринимателей также появляется возможность повторного участия в программе. Для успешных бенефициаров в программу был добавлен кредит на развитие в размере от 70 тысяч до 150 тысяч лари с льготной процентной ставкой и 80%-ной государственной гарантией. Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, формирование современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, а также о микрогрантах, касающихся более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, производи в грузии
экономика, грузия, новости, производи в грузии
Предприниматели в Грузии смогут получить беспроцентные микрокредиты
Поддержка частного сектора, особенно содействие малому и среднему бизнесу, традиционно является одним из важных приоритетов экономической политики правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии обновили госпрограмму поддержки микробизнеса, согласно которой все предприниматели страны смогут получить беспроцентный микрокредит в размере до 70 тысяч лари, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.
Правительство Грузии активно поддерживает частный сектор в успешной работе. Для этого летом 2014 года создана программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. С момента запуска программы, индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, воспользовались свыше 1,4 тысячи бизнесменов.
"На данном этапе Корпорация экономического развития осуществила существенный редизайн одной из популярных программ – программы поддержки микропредпринимательства, в рамках которой микропредприниматели уже будут иметь доступ к кредитам в размере от 20 до 70 тысяч лари под нулевую процентную ставку", – заявил Надареишвили.
По его словам, поддержка частного сектора, особенно содействие малому и среднему бизнесу, традиционно является одним из важных приоритетов экономической политики правительства Грузии.
Как отметил Надареишвили, обновленный формат программы вызовет еще больший интерес в частном секторе, что является важным фактором как с точки зрения регионального развития, так и в направлении создания новых рабочих мест и, в конечном итоге, стимулирования экономики страны.
Согласно новым условиям, у микро- и малых предпринимателей также появляется возможность повторного участия в программе. Для успешных бенефициаров в программу был добавлен кредит на развитие в размере от 70 тысяч до 150 тысяч лари с льготной процентной ставкой и 80%-ной государственной гарантией.
Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, формирование современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса.
Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, а также о микрогрантах, касающихся более 300 видов деятельности.