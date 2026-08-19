https://sputnik-georgia.ru/20260819/predprinimateli-v-gruzii-smogut-poluchit-besprotsentnye-mikrokredity-300186613.html

Предприниматели в Грузии смогут получить беспроцентные микрокредиты

Предприниматели в Грузии смогут получить беспроцентные микрокредиты

Sputnik Грузия

Поддержка частного сектора, особенно содействие малому и среднему бизнесу, традиционно является одним из важных приоритетов экономической политики... 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T10:52+0400

2026-08-19T10:52+0400

2026-08-19T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. В Грузии обновили госпрограмму поддержки микробизнеса, согласно которой все предприниматели страны смогут получить беспроцентный микрокредит в размере до 70 тысяч лари, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили. Правительство Грузии активно поддерживает частный сектор в успешной работе. Для этого летом 2014 года создана программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство. С момента запуска программы, индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, воспользовались свыше 1,4 тысячи бизнесменов. По его словам, поддержка частного сектора, особенно содействие малому и среднему бизнесу, традиционно является одним из важных приоритетов экономической политики правительства Грузии. Как отметил Надареишвили, обновленный формат программы вызовет еще больший интерес в частном секторе, что является важным фактором как с точки зрения регионального развития, так и в направлении создания новых рабочих мест и, в конечном итоге, стимулирования экономики страны. Согласно новым условиям, у микро- и малых предпринимателей также появляется возможность повторного участия в программе. Для успешных бенефициаров в программу был добавлен кредит на развитие в размере от 70 тысяч до 150 тысяч лари с льготной процентной ставкой и 80%-ной государственной гарантией. Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, формирование современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, а также о микрогрантах, касающихся более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, производи в грузии