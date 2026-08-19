https://sputnik-georgia.ru/20260819/putin-ataki-vsu-dronami-nanosyat-vred-no-ne-kriticheskiy-300199116.html

Путин: атаки ВСУ дронами наносят вред, но не критический

Путин: атаки ВСУ дронами наносят вред, но не критический

Sputnik Грузия

С июля ВСУ совершают беспилотные атаки на складские комплексы маркетплейса Wildberries на территории РФ 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T20:04+0400

2026-08-19T20:04+0400

2026-08-19T20:13+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

россия

в мире

политика

владимир путин

еаэс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/13/300198909_36:0:3677:2048_1920x0_80_0_0_403c401a096f52d1460887d437f78ea7.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Критических последствий от украинских атак по инфраструктуре России не было, нет и быть не может, заявил президент РФ Владимир Путин. Тем не менее, атаки ВСУ дронами наносят вред, отметил он.В среду Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике на ближайшие четыре года.В ходе заседания глава государства отметил необходимость укреплять суверенитет России, а также работать над повышением эффективности как в вопросах обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере. По словам Путина, экономическая динамика в стране "в целом скромная, но позитивная", при этом на нее влияет целый ряд факторов, включая санкционное давление западных стран и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.Говоря об атаках ВСУ дронами по объектам на территории России, Путин подчеркнул, что критических последствий от них нет."Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, и видим, и знаем", – сказал президент РФ.Он добавил, что логистические и складские мощности, поврежденные в результате атак ВСУ, необходимо восстанавливать, и в этом должно помочь государство. Путин поручил кабинету министров РФ принять соответствующую программу, отметив, что восстановление поврежденной инфраструктуры должно вестись на качественно новом технологическом уровне.С июля ВСУ совершают беспилотные атаки на складские комплексы маркетплейса Wildberries на территории России. Удары привели к пожарам и уничтожению части товаров.По мнению экспертов, последствия атак ВСУ по складам Wildberries стали проблемой уже евразийского масштаба, поскольку на маркетплейсе были представлены товары из стран ЕАЭС и СНГ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, владимир путин, еаэс