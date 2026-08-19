https://sputnik-georgia.ru/20260819/putin-k-trudoustroystvu-boytsov-posle-zaversheniya-svo-nuzhno-gotovitsya-zaranee-300198580.html
Путин: к трудоустройству бойцов после завершения СВО нужно готовиться заранее
Путин: к трудоустройству бойцов после завершения СВО нужно готовиться заранее
Sputnik Грузия
На заседании Совета по стратегическому развитию президент РФ затронул не только вопросы будущего трудоустройства военнослужащих, но и общее состояние... 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T19:57+0400
2026-08-19T19:57+0400
2026-08-19T20:14+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
россия
новости
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/17/299292118_0:151:3086:1887_1920x0_80_0_0_f18065aa13f58aca577b616e2d3c554b.jpg
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Многих бойцов Вооруженных сил России после окончания специальной военной операции нужно будет трудоустраивать, и к этому необходимо готовиться заранее, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 19 августа провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждались структурные изменения в российской экономике на ближайшие четыре года."Есть еще один вопрос, который возникнет – это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания СВО. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут, и так далее", – сказал глава государства.По его словам, это будет серьезная работа, и готовиться к ней нужно уже сейчас.Президент также особо отметил, что решение проблем спецоперации и поддержка семей военнослужащих остаются одной из ключевых задач."Одна из ключевых задач у нас, конечно, – это решение проблем специальной военной операции и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции", – сказал Путин.В ходе заседания Совета по стратегическому развитию глава российского государства отметил необходимость укреплять суверенитет страны, а также повышать эффективность как в вопросах обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.По словам Путина, экономическая динамика в России "в целом скромная, но позитивная". При этом он подчеркнул, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая санкционное давление западных стран и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/17/299292118_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_bee9a6606844654b0f81932ab59640d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, владимир путин
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, владимир путин
Путин: к трудоустройству бойцов после завершения СВО нужно готовиться заранее
19:57 19.08.2026 (обновлено: 20:14 19.08.2026)
На заседании Совета по стратегическому развитию президент РФ затронул не только вопросы будущего трудоустройства военнослужащих, но и общее состояние российской экономики на фоне санкций и атак на инфраструктуру
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Многих бойцов Вооруженных сил России после окончания специальной военной операции нужно будет трудоустраивать, и к этому необходимо готовиться заранее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 19 августа провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждались структурные изменения в российской экономике на ближайшие четыре года.
"Есть еще один вопрос, который возникнет – это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания СВО. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут, и так далее", – сказал глава государства.
По его словам, это будет серьезная работа, и готовиться к ней нужно уже сейчас.
Президент также особо отметил, что решение проблем спецоперации и поддержка семей военнослужащих остаются одной из ключевых задач.
"Одна из ключевых задач у нас, конечно, – это решение проблем специальной военной операции и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции", – сказал Путин.
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию глава российского государства отметил необходимость укреплять суверенитет страны, а также повышать эффективность как в вопросах обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.
По словам Путина, экономическая динамика в России "в целом скромная, но позитивная". При этом он подчеркнул, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая санкционное давление западных стран и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.