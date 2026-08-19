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Путин: к трудоустройству бойцов после завершения СВО нужно готовиться заранее

Путин: к трудоустройству бойцов после завершения СВО нужно готовиться заранее

Sputnik Грузия

На заседании Совета по стратегическому развитию президент РФ затронул не только вопросы будущего трудоустройства военнослужащих, но и общее состояние... 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T19:57+0400

2026-08-19T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Многих бойцов Вооруженных сил России после окончания специальной военной операции нужно будет трудоустраивать, и к этому необходимо готовиться заранее, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 19 августа провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждались структурные изменения в российской экономике на ближайшие четыре года."Есть еще один вопрос, который возникнет – это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания СВО. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут, и так далее", – сказал глава государства.По его словам, это будет серьезная работа, и готовиться к ней нужно уже сейчас.Президент также особо отметил, что решение проблем спецоперации и поддержка семей военнослужащих остаются одной из ключевых задач."Одна из ключевых задач у нас, конечно, – это решение проблем специальной военной операции и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции", – сказал Путин.В ходе заседания Совета по стратегическому развитию глава российского государства отметил необходимость укреплять суверенитет страны, а также повышать эффективность как в вопросах обороны и безопасности, так и в социально-экономической сфере.По словам Путина, экономическая динамика в России "в целом скромная, но позитивная". При этом он подчеркнул, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая санкционное давление западных стран и террористические атаки на объекты промышленности и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, новости, владимир путин