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Россия и Украина снова обменялись пленными военнослужащими

Россия и Украина снова обменялись пленными военнослужащими

Sputnik Грузия

Обмен, в котором стороны передали друг другу по 103 военнопленных, прошел при посредничестве ОАЭ — освобожденные российские бойцы уже находятся на территории... 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T13:00+0400

2026-08-19T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, сообщило в среду Министерство обороны РФ."С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.В Минобороны отметили, что освобожденные из плена российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь."Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", – уточнили в оборонном ведомстве.Далее освобожденные из плена военнослужащие отправятся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что возвращение российских военнослужащих из украинского плена проходило при посредничестве ОАЭ.Сегодняшний обмен пленными стал седьмым по счету в этом году. Первый состоялся 5 февраля — тогда из плена были возвращены 157 российских военнослужащих, взамен российская сторона передала столько же военнопленных украинской стороне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, политика, в мире, беларусь, оаэ, украина, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины