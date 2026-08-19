https://sputnik-georgia.ru/20260819/schitaete-li-vy-ideyu-besplatnogo-vysshego-obrazovaniya-v-gruzii-opravdannoy-300158469.html
Считаете ли вы идею бесплатного высшего образования в Грузии оправданной?
Считаете ли вы идею бесплатного высшего образования в Грузии оправданной?
Sputnik Грузия
19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T14:31+0400
2026-08-19T14:31+0400
2026-08-19T14:31+0400
новости
грузия
министерство образования и науки грузии
образование
образование
образование в грузии
реформа системы образования в грузии
общество
опрос
опрос sputnik
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/12/299210375_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_87e24e9ae7e08c60222b37ccd3897b58.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/12/299210375_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edd115f6f8d32afa8f8502646f145089.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, министерство образования и науки грузии, образование, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, общество, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, грузия, министерство образования и науки грузии, образование, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, общество, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы