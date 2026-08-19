https://sputnik-georgia.ru/20260819/shakaly-v-ovechey-shkure-ministr-regionov-gruzii-rezko-raskritikoval-oppozitsiyu-300195962.html

"Шакалы в овечьей шкуре": министр регионов Грузии резко раскритиковал оппозицию

"Шакалы в овечьей шкуре": министр регионов Грузии резко раскритиковал оппозицию

Sputnik Грузия

Призыв депутата к извинениям натолкнулся на резкий ответ коллеги по партии: министр регионов заявил, что извиняться попросту некому 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T19:20+0400

2026-08-19T19:20+0400

2026-08-19T19:20+0400

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закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Оппозиция и НПО являются шакалами в овечьей шкуре, которыми управляют внешние силы, и они никогда не извинятся перед обществом, заявил министр регионов Грузии Мамука Мдинарадзе. Депутат "Грузинской мечты" Леван Мачавариани в среду обнародовал заявление, в котором призвал оппозиционные партии, НПО и активистов извиниться перед грузинским обществом за кампанию против закона "О прозрачности иностранного влияния" и после этого уйти из грузинской политики."Там нет никого, кто бы смог извиниться. Общество просто должно знать, что им надо извиниться. За последние годы, особенно после того, как на общество усилилось давление, мы видели много случаев, когда агенты "глубинного государства" пользовались добросовестностью уязвимых людей, в некоторых случаях – их легким принятием таких ложных легенд, вводя людей в заблуждение. Главное, что у нас есть десятки шакалов в овечьей шкуре, пастухами которых являются иностранцы", – сказал Мдинарадзе. Термины Deep State ("глубинное государство") и "партия глобальной войны" представители правящей партии используют как синонимы. Под ними власти Грузии подразумевают некие зарубежные силы, которые, по их утверждению, оказывают влияние на политиков и чиновников в США и Евросоюзе. На Западе подобные утверждения называют теорией заговора. Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала". До принятия закона в Грузии проходили акции протеста, которые переходили в стычки с полицией, как и сам закон стали причиной разногласий с западными странами. Теперь отмена закона об "иноагентах" является одним из условий для восстановления отношений с ЕС и начала переговоров с Грузией о вступлении в Европейский союз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, политика, закон об "иноагентах"