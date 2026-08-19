https://sputnik-georgia.ru/20260819/skolko-gruzov-obrabotal-krupneyshiy-port-gruzii-300186994.html

Сколько грузов обработал крупнейший порт Грузии

Сколько грузов обработал крупнейший порт Грузии

Sputnik Грузия

В этом году наибольшее количество контейнеров было зафиксировано в июле – 65 759 TEU 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T09:01+0400

2026-08-19T09:01+0400

2026-08-19T11:04+0400

грузия

экономика

новости

поти

apm terminals

потийский порт

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/07/236460767_0:70:2000:1195_1920x0_80_0_0_b384b2e0f6ee41655c61929b33873f14.jpg

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Крупнейший морской порт Поти на западе Грузии обработал 404 760 TEU-контейнеров в январе-июле 2026 года, превысив показатель аналогичного периода 2025 года на 7%, говорится в сообщении компании APM Terminals Poti. Порт Поти является крупнейшим морским портом Грузии. Он обрабатывает наливные и сухие грузы, пассажирские паромы и обеспечивает 85% контейнерных перевозок страны. По информации APM Terminals Poti, в этом году наибольшее количество контейнеров было зафиксировано в июле – 65 759 TEU. Предыдущий рекорд был установлен в мае – 64 952 TEU. В июле порт принял 42 контейнеровоза. В общей сложности за семь месяцев порт принял 253 контейнеровоза, что значительно выше показателя за аналогичный период прошлого года (210 судов). По данным администрации порта, положительная динамика наблюдается и в сегменте генеральных грузов. С начала 2026 года было переработано 270 446 тонн таких грузов, что превышает показатель 2025 года на 60%. Кроме того, объем грузов, перевезенных паромами за семь месяцев 2026 года, составил 127 163 тонны. В 2025 году этот показатель составлял 97 761 тонну. Потийский порт сегодня Многофункциональный Потийский морской порт располагает 15 причалами общей длиной 2,9 тысячи метров, более чем 20 портовыми кранами и 17 километрами железнодорожных путей. Он служит морскими воротами для международной торговли Грузии, Армении и Азербайджана, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии, а также связан с национальной железнодорожной сетью, которая соединяет все ключевые города Грузии. Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и сервисных объектов, включая строительство нового таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых мощностей. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 тысяч тонн в год, что создало альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в Черноморский и Средиземноморский регионы. В 2014 году вслед за этим начал работу новый внутренний контейнерный терминал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, поти, apm terminals, потийский порт