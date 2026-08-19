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Трое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях

Трое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях

Sputnik Грузия

Среди пяти задержанных – трое иностранцев, полиция изъяла марихуану и альфа-PVP, подготовленные к сбыту 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T13:53+0400

2026-08-19T13:53+0400

2026-08-19T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Полиция Тбилиси в разное время задержала пять человек по обвинению в наркопреступлениях, трое из них – иностранные граждане, сообщили в МВД.При обыске задержанных, в их жилых домах, а также в различных местах правоохранители изъяли особо крупные партии наркотиков, подготовленных к сбыту, – марихуану и альфа-PVP.В результате негласных следственных действий полиция также изъяла наркотик, проданный одним из задержанных.Кроме того, правоохранители обнаружили материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.Расследование ведется по статье "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступностью является одним из приоритетов правоохранительных органов Грузии. В стране действуют одни из самых строгих наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.За шесть месяцев 2026 года прокуратура Грузии предъявила обвинения по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, 6 001 человеку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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