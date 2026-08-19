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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 19.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-19T18:19+0400
2026-08-19T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 15,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,8 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в январе-июле 2025 года.Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,2 миллиарда долларов – на 8,5% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июле 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 052,0%, медных руд и концентратов – на 310,8%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 75,6%, и ферросплавов – на 74,3%. В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 21,5%, а также спиртных напитков – на 7,5%, и натурального виноградного вина – на 1,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 114 201,7%, диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов – на 626,6%, а также медных руд и концентратов – на 249,9%. С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,8%, вычислительных машин и их блоков – на 4,7%, телефонных аппаратов – на 0,7%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,6% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

18:19 19.08.2026
© photo: Sputnik / StringerНефтеналивной танкер в Потийском порту
Нефтеналивной танкер в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 19.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 15,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,8 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в январе-июле 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост,%

Экспорт

4 670,2

21,6

Импорт

10 849,0

2,4

Всего

15 519,2

7,5

Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,2 миллиарда долларов – на 8,5% меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-июле 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 160,7

-21,5

Нефть и нефтепродукты

571,5

1 052,0

Руды драгоценных металлов и концентраты

356,3

75,6

Ферросплавы

187,2

74,3

Медные руды и концентраты

150,6

310,8

В январе-июле 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 052,0%, медных руд и концентратов – на 310,8%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 75,6%, и ферросплавов – на 74,3%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 21,5%, а также спиртных напитков – на 7,5%, и натурального виноградного вина – на 1,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-июле 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 032,9

-12,8

Нефтепродукты

967,4

32,7

Лекарства

422,6

6,5

Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды

307,5

19,2

Сырая нефть и нефтепродукты

241,7

114 201,7

За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 114 201,7%, диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов – на 626,6%, а также медных руд и концентратов – на 249,9%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,8%, вычислительных машин и их блоков – на 4,7%, телефонных аппаратов – на 0,7%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,6% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2026 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

1 960,1

10,8

Россия

1 815,4

20,9

Китай

1 792,7

43,6

США

1 375,0

-22,3

Азербайджан

824,7

12,4

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.
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