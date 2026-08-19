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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T18:19+0400

2026-08-19T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 15,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,8 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в январе-июле 2025 года.Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,2 миллиарда долларов – на 8,5% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-июле 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 052,0%, медных руд и концентратов – на 310,8%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 75,6%, и ферросплавов – на 74,3%. В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 21,5%, а также спиртных напитков – на 7,5%, и натурального виноградного вина – на 1,6%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 114 201,7%, диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов – на 626,6%, а также медных руд и концентратов – на 249,9%. С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,8%, вычислительных машин и их блоков – на 4,7%, телефонных аппаратов – на 0,7%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,6% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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