Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
© photo: Sputnik / StringerНефтеналивной танкер в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года
ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 15,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 10,8 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем в январе-июле 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост,%
Экспорт
4 670,2
21,6
Импорт
10 849,0
2,4
Всего
15 519,2
7,5
Экспорт составил 4,7 млрд долларов, что на 21,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 6,2 миллиарда долларов – на 8,5% меньше, чем в январе-июле прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-июле 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 160,7
-21,5
Нефть и нефтепродукты
571,5
1 052,0
Руды драгоценных металлов и концентраты
356,3
75,6
Ферросплавы
187,2
74,3
Медные руды и концентраты
150,6
310,8
В январе-июле 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 052,0%, медных руд и концентратов – на 310,8%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 75,6%, и ферросплавов – на 74,3%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 21,5%, а также спиртных напитков – на 7,5%, и натурального виноградного вина – на 1,6%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-июле 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 032,9
-12,8
Нефтепродукты
967,4
32,7
Лекарства
422,6
6,5
Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды
307,5
19,2
Сырая нефть и нефтепродукты
241,7
114 201,7
За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 114 201,7%, диодов, транзисторов и аналогичных полупроводниковых приборов – на 626,6%, а также медных руд и концентратов – на 249,9%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,8%, вычислительных машин и их блоков – на 4,7%, телефонных аппаратов – на 0,7%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-июле 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,9 миллиарда долларов, что составляет 12,6% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-июле 2026 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 960,1
10,8
Россия
1 815,4
20,9
Китай
1 792,7
43,6
США
1 375,0
-22,3
Азербайджан
824,7
12,4
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Италия.