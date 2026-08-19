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Выборы в Грузии 2026: участвовать в голосовании захотели две партии

Выборы в Грузии 2026: участвовать в голосовании захотели две партии

Sputnik Грузия

На промежуточных выборах 3 октября за вакантные места в сакребуло поборются кандидаты от "Грузинской мечты" и "Лело" 19.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-19T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Две партии подали заявки на участие в промежуточных выборах депутатов, избираемых от округов в районные советы – сакребуло, сообщает ЦИК Грузии.Выборы пройдут 3 октября на семи участках в районах Вани, Цалка, Дманиси и Ахмета.По данным ЦИК, заявления о желании участвовать в выборах подали правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционная партия "Сильная Грузия – Лело".У кандидатов от "Грузинской мечты" в избирательных бюллетенях будет номер 41, а у "Лело" – 9.Мажоритарные депутаты избираются в сакребуло прямым голосованием. В случае если такой депутат по разным причинам покидает сакребуло, назначаются новые выборы для заполнения вакантного места.Крайний срок подачи заявок на аккредитацию представителей СМИ и местных организаций, осуществляющих наблюдение, в соответствующую избирательную комиссию – 23 сентября. Международные организации, осуществляющие наблюдение, должны подать заявки в ЦИК до 26 сентября.На выборах победит кандидат, набравший больше голосов, чем его оппоненты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии