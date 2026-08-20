Очевидно, у Украины будет новый президент: что это значит для России
12:24 20.08.2026 (обновлено: 14:54 20.08.2026)
© AP Photo / Efrem LukatskyФлаг Украины, развевающийся над столицей рядом с монументом "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Как только Зеленский окончательно утвердил Хмару на посту министра обороны Украины, то есть отверг ультиматум бывшего главы ведомства Федорова (который соглашался вернуться во власть только в прежнем ранге), западная закулиса пришла в возбужденное движение
Федоров прилежно и страстно зачитал видеообращение, которое опытные политологи встретили слезой узнавания: классика, ну классика же, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.
Федоров — молодой, энергичный, побритый, подстриженный, продвинутый, неаффилированный, некоррумпированный, искренне патриотичный, не боящийся острых тем, ставящий на карту все ради своей страны и все такое — громко призвал к проведению в стране президентских выборов даже в условиях продолжающегося военного конфликта.
По его словам, рвущимся из сердца, на Украине возник "кризис управления", в результате чего старая (гнилая, коррумпированная, неэффективная — вставьте прилагательное сами) система "живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений". Ну и, понятное дело, прошелся по коррупции и прочим правильным словам.
Совершенно случайно в этот же момент пошли новости о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ проводят "спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных лиц офиса президента Украины и других лиц". Вот же как вовремя.
Одновременно с этим западные СМИ синхронно вышли с практически идентичными заголовками и лидами, где слова в формулировках из методички даже не стали менять местами.
CBS News: "Федоров призвал к выборам, что рассматривается как самый большой вызов власти президента Владимира Зеленского с начала конфликта".
BBC: "Федоров призвал к выборам в военное время, что широко рассматривается как самый большой вызов президентству Владимира Зеленского со времен полномасштабного вторжения России четыре с половиной года назад".
The Guardian: "Призыв Михаила Федорова — самый прямой вызов Владимиру Зеленскому со времен российского вторжения в 2022 году".
Reuters: "Федоров призвал к проведению военных выборов, что стало самым большим внутренним вызовом президенту Владимиру Зеленскому со времен вторжения России".
Западные комментаторы отмечают, что налицо "скоординированная кампания по принуждению Зеленского к выборам, где победит Федоров".
Скоординированная кем? Не у самого же Федорова вдруг открылся третий глаз, а он почувствовал себя одновременно Махатмой Ганди и Уинстоном Черчиллем.
Рисуем кратко вилкой на салфетке:
Россия в конфликте наращивает стратегическое преимущество, а положение украинской армии на ключевых направлениях фронта резко ухудшилось. Никакие западные вливания и оружие не помогают. На фоне отказа Москвы от "заморозки" для Украины в перспективе назревает суперкомбо — военное поражение и экономический коллапс. Для Запада это равносильно сейсмической катастрофе, и нужно срочно что-то делать.
Уволив Федорова, Зеленский очень удачно подставился и подписал себе приговор. Просроченный президент уже давно стал чрезвычайно токсичным на Западе: даже официальные лица не скрывают, что на фоне его личной неадекватности и тотальной коррумпированности киевского режима "становится все труднее объяснять европейским налогоплательщикам, почему их деньги должны идти на Украину" и почему Европа должна рисковать прямым конфликтом с Россией ради сохранения власти конкретных персон.
Воровство Зеленского, по мнению западных спонсоров, перешло все границы и уже прямо влияет на ситуацию на фронте и в тылу. Федоров, как считается, доказал свое умение демонстрировать "технологичные переломы" и вроде как пока не склонен к масштабному воровству из европейского "общака".
Личная неприязнь Трампа к Зеленскому вносит очевидный раздрай в попытки Европы полностью втянуть США в конфликт, и новое лицо может убрать этот барьер.
Низкий уровень поддержки Зеленского и резкое неприятие украинским обществом тотальной коррупции и жестокой "бусификации" сильнейшим образом снижают эффективность мобилизации и боевой дух украинской армии и гражданского тыла. По последним опросам, если проводить выборы президента прямо сейчас, Федоров "легко побеждает" Зеленского во втором туре.
Если с перезагрузкой руководства Украины и ходом конфликта все же (!) что-то пойдет не так, теперь у Запада есть план Б: европейцы в лице нового лидера Украины получают возможность обнуления всех обещаний и договоренностей, связанных с Зеленским (вроде "поддержки до конца", "никаких уступок России" и так далее), и на черный день у них есть вариант обмена остающейся территории Донбасса на прекращение боевых действий, а главное — на сохранение украинского государства и все того же киевского режима.
Таким образом, все звезды сошлись на том, что Зеленскому пора собирать чемоданы.
Для России же эта шитая белыми нитками драма потенциально означает лишь новый виток эскалации на фоне кратковременного подъема коллективного духа у противника и всплеска денежных вливаний и военных поставок "под новое лицо". Впрочем, у Зеленского и Хмары все еще есть в рукаве старые добрые инциденты с микроволновкой в ванне, так что Федорову лучше теперь почаще оглядываться.
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