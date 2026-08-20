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Очевидно, у Украины будет новый президент: что это значит для России

Очевидно, у Украины будет новый президент: что это значит для России

Sputnik Грузия

Как только Зеленский окончательно утвердил Хмару на посту министра обороны Украины, то есть отверг ультиматум бывшего главы ведомства Федорова (который... 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T12:24+0400

2026-08-20T12:24+0400

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Федоров прилежно и страстно зачитал видеообращение, которое опытные политологи встретили слезой узнавания: классика, ну классика же, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Федоров — молодой, энергичный, побритый, подстриженный, продвинутый, неаффилированный, некоррумпированный, искренне патриотичный, не боящийся острых тем, ставящий на карту все ради своей страны и все такое — громко призвал к проведению в стране президентских выборов даже в условиях продолжающегося военного конфликта.По его словам, рвущимся из сердца, на Украине возник "кризис управления", в результате чего старая (гнилая, коррумпированная, неэффективная — вставьте прилагательное сами) система "живет по собственным правилам, защищает себя и боится изменений". Ну и, понятное дело, прошелся по коррупции и прочим правильным словам.Совершенно случайно в этот же момент пошли новости о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ проводят "спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, с участием высокопоставленных лиц офиса президента Украины и других лиц". Вот же как вовремя.Одновременно с этим западные СМИ синхронно вышли с практически идентичными заголовками и лидами, где слова в формулировках из методички даже не стали менять местами.CBS News: "Федоров призвал к выборам, что рассматривается как самый большой вызов власти президента Владимира Зеленского с начала конфликта".BBC: "Федоров призвал к выборам в военное время, что широко рассматривается как самый большой вызов президентству Владимира Зеленского со времен полномасштабного вторжения России четыре с половиной года назад".The Guardian: "Призыв Михаила Федорова — самый прямой вызов Владимиру Зеленскому со времен российского вторжения в 2022 году".Reuters: "Федоров призвал к проведению военных выборов, что стало самым большим внутренним вызовом президенту Владимиру Зеленскому со времен вторжения России".Западные комментаторы отмечают, что налицо "скоординированная кампания по принуждению Зеленского к выборам, где победит Федоров".Скоординированная кем? Не у самого же Федорова вдруг открылся третий глаз, а он почувствовал себя одновременно Махатмой Ганди и Уинстоном Черчиллем.Рисуем кратко вилкой на салфетке:Таким образом, все звезды сошлись на том, что Зеленскому пора собирать чемоданы.Для России же эта шитая белыми нитками драма потенциально означает лишь новый виток эскалации на фоне кратковременного подъема коллективного духа у противника и всплеска денежных вливаний и военных поставок "под новое лицо". Впрочем, у Зеленского и Хмары все еще есть в рукаве старые добрые инциденты с микроволновкой в ванне, так что Федорову лучше теперь почаще оглядываться.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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политика, в мире, россия, украина, европа, москва, владимир зеленский, уинстон черчилль, bbc, the guardian, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины