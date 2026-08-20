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Для чего американские самолеты разведки и РЭБ крутятся возле Калининграда

Для чего американские самолеты разведки и РЭБ крутятся возле Калининграда

Sputnik Грузия

США и НАТО методично готовят новый театр боевых действий в Балтийском регионе. Активация "Калининградского проекта" атлантистов вероятна до или после... 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T20:57+0400

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Самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call ВВС США впервые начал выполнять интенсивные полеты у границ Калининградской области 18 августа. Во взаимодействии с разведывательным самолетом ARTEMIS II армии США и натовским самолетом ДРЛО E-3A (AWACS). Чтобы никто не гадал на кофейной гуще о целях и задачах специализированного разведывательного и радиоэлектронного авиакомплекса, журнал Military Watch сообщил: "Новейший американский самолет радиоэлектронной борьбы развернут против российских войск в Калининграде".Американцы не скрывают, что система EA-37B Compass Call "имеет особое значение в крупномасштабных конфликтах" и "предназначена для поддержки наступательных операций, подавления ПВО противника". Современные боевые действия полностью зависят от устойчивой электромагнитной связи. Эффективность систем ПВО базируется на информационных сетях, связывающих командные центры, радары и ракетные комплексы. Сухопутным войскам связь необходима для координации, управления маневром и огнем. Задача американского самолета EA-37B – подавление сетей интегрированной системы ПВО, в нашем случае – Калининградской области.Представитель НАТО в интервью изданию TVZсделал важное уточнение: авиационная операция носит союзнический характер и "контролируется Соединенными Штатами". Параллельно у границ Калининградской области происходит некая "мышиная возня" сухопутных войск Польши. Масштабная переброска армейских подразделений в Варминско-Мазурском воеводстве продолжается все лето, в формате маневров "Отважный кабан", "Янтарный защитник", "Безопасное Подляшье". Настораживает обстановка особой секретности, запрет публикации любых материалов, связанных с учениями.Что происходит? Либо иранский конфликт никого в США ничему не научил, либо Вашингтон намеренно загоняет европейских союзников по НАТО в смертельную западню "Балтийского Ормуза" (месть за предательство ближневосточных интересов "гегемона"). Эскалация многовариантна, стремление к миру и добрососедству отсутствует. Прибалтику планомерно и настойчиво готовят к войне с Россией, до или после капитуляции бандеровской Украины – не суть. Польша, Литва, Латвия и Эстония – страны-камикадзе, и само парадоксальное присутствие этого "обломка Варшавского договора" в НАТО равнозначно отложенному самоуничтожению.По ком звонит Compass CallПрезидент Литвы Гитанас Науседа 15 июля "раскрыл" важную разведывательную информацию: Россия планирует нападения на объекты критической инфраструктуры в странах Балтии или Польше. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс оперативно поддержал позицию литовского коллеги относительно военных и гибридных угроз РФ. Подобное "промывание мозгов" прибалтийскому населению окончательно разрушает причинно-следственные связи. А ведь это Польша грезит "ударами по Петербургу" и "захватом" Калининграда.На Западе не стоит вопрос: для чего России атаковать балтийские республики, от которых она спокойно избавилась в начале 1990-х? Если украинский урок не впрок, организовать провокацию "под чужим флагом" американцы или европейцы способны в любое время. Кстати, инцидент с FPV-дроном в аэропорту Лейпцига оказался связан с Литвой – это подтвердила объединенная группа следователей из Британии, Нидерландов, Латвии и других стран.Литва же планирует за 40 млн евро построить новый лагерь для 1 000 военных союзников на полигоне Руднинкай. Проект намерены завершить в первой половине 2028 года. Полагаю, чрезмерное благоустройство нецелесообразно, если союзники будут жить в окопах, и недолго. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило 17 августа о разработке НАТО трех стратегий вооруженного конфликта с Россией. Приоритет для натовских ударов – объекты в Калининградской области. США загоняют НАТО в смертельную ловушку, ведь на каком-то витке эскалации Россия вынужденно ответит враждебным соседям "огнем и мечом". Мало не покажется.Появление у немецкого острова Фемарн российского фрегата "Адмирал Касатонов" с "Цирконами" и "Калибрами" на борту вызвало истерику в Берлине и Лондоне – задолго до ракетного удара по натовским базам в Балтийском регионе. Готовы ли европейские страны НАТО к большой войне с РФ, готовы ли разделить судьбу бывшей Украины?На Западе считают американский самолет "Compass Call" (передислоцированный из Греции в Польшу) одной из самых мощных платформ РЭБ для "ослепления и оглушения российских сил в Калининградском области". Ранее упомянутая группа из трех самолетов "обладает взаимодополняющими возможностями, позволяя НАТО собирать разведывательную информацию о российских радарах, средствах связи и другой электромагнитной активности". Заряженное ружье однажды само стреляет, американский танец на граблях и костях продолжается.Издание The American Conservative сегодня предложило "извиниться перед украинцами" за то, что "США и Великобритания столкнули Украину с пути переговоров и подтолкнули ее к войне", а теперь-де выгодных условий весны 2022 года не будет. За четыре года СВО убиты более 2,5 млн украинских солдат, однако никто не извинится. "Деревянные солдаты Урфина Джюса" – лишь топливо для костра, у которого греют руки "гегемон" и его приближенные сателлиты. Перед народами Балтийского региона открывается аналогичная перспектива.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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