https://sputnik-georgia.ru/20260820/bezrabotitsa-i-zanyatost-v-gruzii--novaya-statistika-300195581.html

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Безработица и занятость в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

Уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T09:01+0400

2026-08-20T09:01+0400

2026-08-20T09:01+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

сакстат

трудоустройство

безработица

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/11/275879961_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bcb4954a7c7a557d99097ee6b09a654b.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2026 года составил 13,8%, что на 0,6 процентного пункта меньше показателя за первый квартал, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В первом квартале 2026 года уровень безработицы составлял 14,4%. В 2025 году – 13,9%, в 2024 году – 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году уровень безработицы составлял – 20,6%. Безработица в цифрах Уровень безработицы во втором квартале 2026 года сократился на 0,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 13,8%. В этот период безработица в городских поселениях сократилась на 1,7 процентного пункта, а в сельских — выросла на 1,3 процентного пункта и составила 14,7 и 12,6% соответственно. В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. Показатель сократился на 0,9 процентного пункта среди женщин, а среди мужчин – на 0,2 процентного пункта и составил 11,3 и 15,7% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2026 года составил 53,3% – на 0,8 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели. Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года осталась прежней и составила 69%. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 42,2%, а у мужчин – 66,3%. При этом уровень активности женщин снизился на 1,5 процентного пункта, а мужчин – вырос на 0,1 процентного пункта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, сакстат, трудоустройство, безработица