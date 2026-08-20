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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики 20.08.2026, Sputnik Грузия
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мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии
мультимедиа, видео, россия, мария захарова, мид россии

Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

16:03 20.08.2026
© video: Sputnik
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Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе которого она отвечает на вопросы по актуальной проблематике внешней политики
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