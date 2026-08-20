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Денежные переводы из Грузии в Азербайджан в июле выросли до 7 млн долларов

Денежные переводы из Грузии в Азербайджан в июле выросли до 7 млн долларов

Sputnik Грузия

Объем переводов в обратном направлении тоже увеличился 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T22:39+0400

2026-08-20T22:39+0400

2026-08-20T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. В июле 2026 года из Грузии в Азербайджан было переведено 6,98 млн долларов, что на 12,4% превышает показатель за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении Национального банка Грузии.Денежный поток из Грузии в Азербайджан почти в два раза превысил объем переводов в обратном направлении. Из Азербайджана в Грузию за месяц было направлено $3,55 млн. В годовом выражении объем этих переводов увеличился на 10,99%.Доля Азербайджана в общем объеме денежных переводов, поступивших в Грузию из-за рубежа в июле, составила 1,01%. В целом в июле в Грузию из-за рубежа поступило $350,05 млн денежных переводов. Объем средств, отправленных из Грузии за рубеж, составил $39 млн.Ранее сообщалось о вступлении в силу новых правил денежных переводов в Азербайджане: с одной карты можно отправлять не более пяти переводов в сутки. Кроме того, общий объем таких операций по одной карте ограничен 20 тыс. манатов в месяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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