https://sputnik-georgia.ru/20260820/departament-nadzora-okruzhayuschey-sredy-gruzii-soobschil-o-moshennichestve-300204625.html

Департамент надзора окружающей среды Грузии сообщил о мошенничестве

Департамент надзора окружающей среды Грузии сообщил о мошенничестве

Sputnik Грузия

Гражданам рассылают ложные уведомления о штрафах со ссылкой на мошеннический сайт 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T16:56+0400

2026-08-20T16:56+0400

2026-08-20T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Департамент экологического надзора сообщил о мошенничестве с использованием его имени через SMS-сообщения.По данным департамента, граждане получают на телефон SMS-сообщения о штрафах, якобы наложенных на их транспортные средства."При переходе по указанной в сообщениях ссылке открывается мошеннический веб-сайт, на котором отображается старый логотип Департамента экологического надзора и информация о последствиях неоплаченного штрафа", – говорится в сообщении.Департамент экологического надзора призывает граждан не поддаваться на предполагаемую мошенническую схему, которая может использоваться для вымогательства денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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