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Департамент надзора окружающей среды Грузии сообщил о мошенничестве
Департамент надзора окружающей среды Грузии сообщил о мошенничестве
Sputnik Грузия
Гражданам рассылают ложные уведомления о штрафах со ссылкой на мошеннический сайт 20.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-20T16:56+0400
2026-08-20T16:56+0400
2026-08-20T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Департамент экологического надзора сообщил о мошенничестве с использованием его имени через SMS-сообщения.По данным департамента, граждане получают на телефон SMS-сообщения о штрафах, якобы наложенных на их транспортные средства."При переходе по указанной в сообщениях ссылке открывается мошеннический веб-сайт, на котором отображается старый логотип Департамента экологического надзора и информация о последствиях неоплаченного штрафа", – говорится в сообщении.Департамент экологического надзора призывает граждан не поддаваться на предполагаемую мошенническую схему, которая может использоваться для вымогательства денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Департамент надзора окружающей среды Грузии сообщил о мошенничестве
Гражданам рассылают ложные уведомления о штрафах со ссылкой на мошеннический сайт
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Департамент экологического надзора сообщил о мошенничестве с использованием его имени через SMS-сообщения.
По данным департамента, граждане получают на телефон SMS-сообщения о штрафах, якобы наложенных на их транспортные средства.
"При переходе по указанной в сообщениях ссылке открывается мошеннический веб-сайт, на котором отображается старый логотип Департамента экологического надзора и информация о последствиях неоплаченного штрафа", – говорится в сообщении.
Департамент экологического надзора призывает граждан не поддаваться на предполагаемую мошенническую схему, которая может использоваться для вымогательства денег.