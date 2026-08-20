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Это несерьезно – министр регионов ответил на обвинения осужденного бывшего премьера Грузии

Это несерьезно – министр регионов ответил на обвинения осужденного бывшего премьера Грузии

Sputnik Грузия

Мдинарадзе отверг утверждения Гарибашвили о том, что власти якобы угрожали ему новым обвинением в случае возвращения в политику 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T15:55+0400

2026-08-20T15:55+0400

2026-08-20T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Несерьезными и необоснованными назвал министр регионального развития Мамука Мдинарадзе обвинения со стороны осужденного бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.Гарибашвили обвинил Мдинарадзе в том, что 21 июля тот прислал ему письмо, в котором отметил, что Гарибашвили будет предъявлено новое обвинение, если он вернется в политику. Ранее Гарибашвили заявил, что ему прислали письмо по поручению основателя правящей партии Бидзины Иванишвили с двумя вариантами: либо против него доведут до конца дела о коррупции, либо он признает одно из обвинений в обмен на сохранение прежнего срока и обязательство не возвращаться в политику."Невозможно серьезно говорить о таких вопросах, сколько бы нападок на нас ни обрушивалось за борьбу с коррупцией", – сказал Мдинарадзе.Он отметил, что подобные обвинения его не удивляют."Когда я лично и другие представители правительства так бескомпромиссно противостояли коррупции, мы были готовы к тому, что будут подобные обвинения, возможно, даже хуже", – сказал Мдинарадзе.Председатель юридического комитета парламента Грузии Арчил Гордуладзе, в свою очередь, отметил, что Гарибашвили перешел в режим саморазрушения."Он впал в саморазрушительное состояние. Я не понимаю, зачем он это делает. Общественности известно, что в начале этого года он сам признался в коррупционном преступлении, в незаконном получении средств, которые он не задекларировал и из которых получил личную выгоду. На основании этого признанного преступления он также несет соответствующую ответственность", – сказал Гордуладзе.Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.Расследование показало, что в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Гарибашвили легализовал около 5 миллионов лари незаконного дохода.В январе 2026 года Гарибашвили заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и согласился с предъявленными обвинениями и наказанием в виде лишения свободы на пять лет, а также с выплатой штрафа в размере 1 миллиона лари.Ираклий Гарибашвили также лишен доходов, полученных от преступной деятельности, а деньги, изъятые при обыске его дома, обращены в пользу государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили