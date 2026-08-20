https://sputnik-georgia.ru/20260820/formu-dlya-gruzinskikh-pervoklassnikov-nachali-dostavlyat-v-punkty-realizatsii-300210202.html

Форму для грузинских первоклассников начали доставлять в пункты реализации

Форму для грузинских первоклассников начали доставлять в пункты реализации

Sputnik Грузия

Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари, или 17,4 миллиона долларов 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T23:31+0400

2026-08-20T23:31+0400

2026-08-20T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. С сегодняшнего дня по всей стране началась доставка школьной формы для первоклассников в пункты, где родители смогут приобрести ее с 1 по 14 сентября, заявил министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе. Школьную форму для учащихся 1-6 классов сшили в Китае. Производство 1,8 миллиона комплектов обошлось в 45,6 миллиона лари, или 17,4 миллиона долларов. По данным Министерства образования, поставки формы из Китая будут осуществляться в три этапа: 25 августа, 15 октября и 30 декабря По его словам, на следующей неделе также заработает онлайн-платформа, через которую родители смогут заказать школьную форму через интернет. Министр добавил, что при покупке формы в розницу или онлайн некоторые банки будут предлагать льготные условия и кешбэк. Подробная информация об этом будет опубликована отдельно. Как пояснил министр, согласно постановлению правительства, ученики определенных категорий получат школьную форму бесплатно. Выдавать ее также будут в этих пунктах. Стоимость школьной формы составит: В эту сумму входят расходы на изготовление, транспортировку, логистику и продажу формы. Прибыль в стоимость, по словам министра, не заложена. Кроме того, министр отметил, что в последние дни целенаправленно распространяется ложная информация о том, что министерство якобы намерено продавать школьную форму по завышенным ценам. По его словам, цель таких сообщений – максимально ввести общественность в заблуждение. Он назвал информацию о высокой стоимости формы "полным абсурдом", не соответствующим действительности. Кроме того, по словам министра, ведется "скоординированная дезинформационная кампания" относительно качества школьной формы. "Хочу со всей ответственностью заявить, что эта форма соответствует международным стандартам. Она безвредна для здоровья. Во многих ведущих странах мира – Великобритании, Австралии, Японии и других – значительная часть тканей, используемых для школьной формы, изготовлена именно из полиэстера. Этот материал более устойчив и позволяет форме сохранять вид и гибкость", – подчеркнул Миканадзе. Форма в Грузии будет синего цвета: пиджак и брюки – для мальчиков, пиджак и юбка либо брюки – для девочек. При этом юбку можно будет выбрать длиной миди или макси. Форма будет выпускаться в трех размерах, рассчитанных на разный рост, и изготовлена из полиэстера с дышащей и антиаллергенной подкладкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, гиви миканадзе, министерство образования и науки грузии, образование в грузии