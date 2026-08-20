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Где в Грузии больше всего комаров? – видео
Где в Грузии больше всего комаров? – видео
Sputnik Грузия
В Грузии комаров летом хватает, особенно во влажных и жарких местах. Больше всего их у моря, возле рек и в низинах, а в сухих и горных районах их намного... 20.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-20T17:16+0400
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На черноморском побережье Грузии много комаров из-за высокой влажности и субтропического климата. В Тбилиси больше всего комаров в районах, расположенных близ водоемов и рек, а также в тех местах, где долго стоит вода.Немало комаров и в Колхидской низменности на западе страны – в этом регионе высокая влажность. В высокогорных регионах из-за прохладного воздуха и высоты комаров почти не встретить.Защититься от комаров во время прогулок можно с помощью репеллентов. В помещениях стоит использовать фумигаторы и москитные сетки.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, насекомые, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, насекомые, видео
Где в Грузии больше всего комаров? – видео
17:16 20.08.2026 (обновлено: 18:04 20.08.2026)
В Грузии комаров летом хватает, особенно во влажных и жарких местах. Больше всего их у моря, возле рек и в низинах, а в сухих и горных районах их намного меньше или почти нет
На черноморском побережье Грузии много комаров из-за высокой влажности и субтропического климата. В Тбилиси больше всего комаров в районах, расположенных близ водоемов и рек, а также в тех местах, где долго стоит вода.
Немало комаров и в Колхидской низменности на западе страны – в этом регионе высокая влажность. В высокогорных регионах из-за прохладного воздуха и высоты комаров почти не встретить.
Защититься от комаров во время прогулок можно с помощью репеллентов. В помещениях стоит использовать фумигаторы и москитные сетки.