https://sputnik-georgia.ru/20260820/gde-v-gruzii-bolshe-vsego-komarov---video-300207923.html

Где в Грузии больше всего комаров? – видео

Где в Грузии больше всего комаров? – видео

Sputnik Грузия

В Грузии комаров летом хватает, особенно во влажных и жарких местах. Больше всего их у моря, возле рек и в низинах, а в сухих и горных районах их намного... 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T17:16+0400

2026-08-20T17:16+0400

2026-08-20T18:04+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

грузия

насекомые

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/14/300207746_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e86e4921e000f3b98ac90f28e07f03c5.jpg

На черноморском побережье Грузии много комаров из-за высокой влажности и субтропического климата. В Тбилиси больше всего комаров в районах, расположенных близ водоемов и рек, а также в тех местах, где долго стоит вода.Немало комаров и в Колхидской низменности на западе страны – в этом регионе высокая влажность. В высокогорных регионах из-за прохладного воздуха и высоты комаров почти не встретить.Защититься от комаров во время прогулок можно с помощью репеллентов. В помещениях стоит использовать фумигаторы и москитные сетки.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, насекомые, видео