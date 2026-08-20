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Георгий Кочорашвили в шаге от перехода в испанскую "Севилью"
Георгий Кочорашвили в шаге от перехода в испанскую "Севилью"
Sputnik Грузия
По данным СМИ, "Севилья" заплатит за Кочорашвили 4 миллиона евро плюс бонусы 20.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Испанская "Севилья" успешно завершила переговоры с португальским "Спортингом" по трансферу полузащитника сборной Грузии Георгия Кочорашвили, сообщает испанское издание Estadio Deportivo.По информации издания, спортивный директор "Севильи" Хосе Игнасио Наварро достиг принципиальной договоренности со "Спортингом" по трансферу Кочорашвили."Испанский клуб выкупит трансфер полузащитника сборной Грузии уже сейчас. Лиссабонцы снизили первоначальные требования с 5,5 миллиона евро, и клубы договорились, что "Севилья" заплатит за трансфер 27-летнего полузащитника 4 миллиона евро, к которым будут добавлены бонусы", – пишет Estadio Deportivo."20 августа, после прохождения медицинского обследования, Георгий Кочорашвили подпишет с "Севильей" четырехлетний контракт с опцией продления еще на один год", – пишет португальская газета Record.За "Спортинг" в сезоне 2025/2026 Кочорашвили провел 18 матчей, лишь в нескольких из них вышел на поле в стартовом составе, а вторую часть сезона восстанавливался после травм.Кочорашвили подписал контракт со "Спортингом" в апреле 2025 года, но до конца сезона продолжал выступать за испанский "Леванте". По информации портала Transfermarkt, португальцы заплатили за Кочорашвили 5,5 миллиона евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, тбилиси, георгий кочорашвили
спорт, новости, грузия, тбилиси, георгий кочорашвили
Георгий Кочорашвили в шаге от перехода в испанскую "Севилью"
По данным СМИ, "Севилья" заплатит за Кочорашвили 4 миллиона евро плюс бонусы
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Испанская "Севилья" успешно завершила переговоры с португальским "Спортингом" по трансферу полузащитника сборной Грузии Георгия Кочорашвили, сообщает испанское издание Estadio Deportivo.
По информации издания, спортивный директор "Севильи" Хосе Игнасио Наварро достиг принципиальной договоренности со "Спортингом" по трансферу Кочорашвили.
"Испанский клуб выкупит трансфер полузащитника сборной Грузии уже сейчас. Лиссабонцы снизили первоначальные требования с 5,5 миллиона евро, и клубы договорились, что "Севилья" заплатит за трансфер 27-летнего полузащитника 4 миллиона евро, к которым будут добавлены бонусы", – пишет Estadio Deportivo.
"20 августа, после прохождения медицинского обследования, Георгий Кочорашвили подпишет с "Севильей" четырехлетний контракт с опцией продления еще на один год", – пишет португальская газета Record.
За "Спортинг" в сезоне 2025/2026 Кочорашвили провел 18 матчей, лишь в нескольких из них вышел на поле в стартовом составе, а вторую часть сезона восстанавливался после травм.
Кочорашвили подписал контракт со "Спортингом" в апреле 2025 года, но до конца сезона продолжал выступать за испанский "Леванте". По информации портала Transfermarkt, португальцы заплатили за Кочорашвили 5,5 миллиона евро.