https://sputnik-georgia.ru/20260820/lovil-rybu-elektroudochkoy--na-zapade-gruzii-brakonera-poymali-s-polichnym-300210425.html

Ловил рыбу электроудочкой – на западе Грузии браконьера поймали с поличным

Ловил рыбу электроудочкой – на западе Грузии браконьера поймали с поличным

Sputnik Грузия

Рыбная ловля с использованием электроудочки является в Грузии уголовным преступлением 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T21:44+0400

2026-08-20T21:44+0400

2026-08-20T21:44+0400

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департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Браконьера, ловившего рыбу с помощью электроудочки, выявили в Багдатском районе Грузии (регион Имерети), сообщили в Департаменте природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Инцидент произошел в селе Зекари на реке Кершавети. У нарушителя также была обнаружена незаконно добытая речная форель, занесенная в "Красный список" Грузии. Рыбная ловля с использованием электроудочки является уголовным преступлением, поэтому материалы дела направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования. Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента природоохранного надзора. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, по каждому сообщению, поступающему на горячую линию министерства по номеру 153, осуществляется немедленное реагирование. В Грузии запрещена рыбная ловля с использованием электрического тока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывчатого или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года является уголовным правонарушением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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