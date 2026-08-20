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Ловил рыбу электроудочкой – на западе Грузии браконьера поймали с поличным
Ловил рыбу электроудочкой – на западе Грузии браконьера поймали с поличным
Sputnik Грузия
Рыбная ловля с использованием электроудочки является в Грузии уголовным преступлением 20.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-20T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Браконьера, ловившего рыбу с помощью электроудочки, выявили в Багдатском районе Грузии (регион Имерети), сообщили в Департаменте природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Инцидент произошел в селе Зекари на реке Кершавети. У нарушителя также была обнаружена незаконно добытая речная форель, занесенная в "Красный список" Грузии. Рыбная ловля с использованием электроудочки является уголовным преступлением, поэтому материалы дела направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования. Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента природоохранного надзора. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, по каждому сообщению, поступающему на горячую линию министерства по номеру 153, осуществляется немедленное реагирование. В Грузии запрещена рыбная ловля с использованием электрического тока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывчатого или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года является уголовным правонарушением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, департамент природоохранного надзора
грузия, новости, происшествия, департамент природоохранного надзора
Ловил рыбу электроудочкой – на западе Грузии браконьера поймали с поличным
Рыбная ловля с использованием электроудочки является в Грузии уголовным преступлением
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Браконьера, ловившего рыбу с помощью электроудочки, выявили в Багдатском районе Грузии (регион Имерети), сообщили в Департаменте природоохранного надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Инцидент произошел в селе Зекари на реке Кершавети. У нарушителя также была обнаружена незаконно добытая речная форель, занесенная в "Красный список" Грузии.
Рыбная ловля с использованием электроудочки является уголовным преступлением, поэтому материалы дела направлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.
Использование электроудочек представляет опасность как для окружающей среды, так и для жизни и здоровья людей. В связи с этим наказуемыми являются также изготовление, приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка и сбыт такого устройства.
Борьба с браконьерством является приоритетом для Департамента природоохранного надзора. Сотрудники департамента круглосуточно патрулируют территорию страны с целью предотвращения, пресечения и своевременного выявления незаконного рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства.
Кроме того, по каждому сообщению, поступающему на горячую линию министерства по номеру 153, осуществляется немедленное реагирование.
В Грузии запрещена рыбная ловля с использованием электрического тока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывчатого или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения.
Это расценивается как браконьерство, а с 1 декабря 2023 года является уголовным правонарушением и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.