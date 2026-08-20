https://sputnik-georgia.ru/20260820/nesovpadenie-auditoriy-chto-meshaet-realnomu-dialogu-mezhdu-moskvoy-i-tbilisi-300204396.html

Несовпадение аудиторий: что мешает реальному диалогу между Москвой и Тбилиси

Несовпадение аудиторий: что мешает реальному диалогу между Москвой и Тбилиси

Sputnik Грузия

Нормализация российско-грузинских отношений осложнена тридцатилетним западным влиянием в Тбилиси и несовпадением взглядов сторонников сближения, поэтому Москве... 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T13:06+0400

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Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Мне кажется, что крайне важно в этой ситуации понимать: нормализация отношений России и Грузии не будет простой... Те люди, которые имели эту монополию, которые выстроили целую инфраструктуру большую и получение грантовых средств, не хотят терять свою монополию... Но давайте не только про Сталина и Кантария... [Нужно показывать] метро, гостиницы современные, дороги в России, качественные образовательные стандарты... Смотреть надо все-таки вперед, конечно", – заявил Маркедонов.Маркедонов отметил, что в Грузии сформировалась масштабная и влиятельная прозападная инфраструктура. Она построена на получении и освоении крупных иностранных грантов. Бенефициары этой системы обладают медийным влиянием и жестко удерживают монополию, мешая быстрому изменению ситуации.Кроме того, он подчеркнул смену поколений и устаревание прежних символов общей истории (таких как Георгиевский трактат, Сталин, Мелитон Кантария или стихи Сергея Михалкова). Молодая аудитория, по его словам, их уже не помнит.Вместо апелляции к советскому прошлому Маркедонов предложил демонстрировать современной грузинской молодежи реальные достижения сегодняшней России.

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