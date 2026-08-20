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Новые требования к квалификации учителей в Грузии отложили на год

Новые требования к квалификации учителей в Грузии отложили на год

Sputnik Грузия

Учителям дали дополнительное время для подтверждения предметной компетентности и сохранения права на повышенную почасовую оплату 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T12:52+0400

2026-08-20T12:52+0400

2026-08-20T14:03+0400

общество

грузия

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национальный центр профессионального развития учителей

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Министерство образования, науки и молодежи Грузии решило отложить на год – до 2027-2028 учебного года – вступление в силу ряда требований, связанных с подтверждением квалификации педагогов и правилами оплаты труда, сообщили в ведомстве.С 2026-2027 учебного года для получения повышенной почасовой оплаты учитель должен был подтвердить компетентность по предмету или ступени обучения, которые он преподает. Это требование было введено для обеспечения соответствия квалификации педагога его предметной нагрузке.Согласно новому решению, действующим учителям предоставят дополнительное время для подтверждения компетентности – сдать предметный экзамен необходимо будет до начала 2027-2028 учебного года.В переходный период министерство продолжит оказывать педагогам дополнительную поддержку: им дважды предоставят возможность подтвердить свою компетентность – предметный экзамен для учителей будет проводиться как летом, так и зимой. Кроме того, они смогут бесплатно пройти интенсивные курсы предметной подготовки в Национальном центре профессионального развития учителей.В министерстве заявили, что решение должно обеспечить непрерывность учебного процесса и дать школам возможность подготовиться к новым требованиям без риска возникновения кадрового дефицита. Одновременно ведомство работает над долгосрочной стратегией предотвращения нехватки учителей и управления ею.Зарплата учителей общеобразовательных школ Грузии с 15 сентября 2024 года зависит от квалификации, педагогического стажа, статуса учителя и количества учебных часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, национальный центр профессионального развития учителей