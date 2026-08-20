Пассивность на рынке труда в Грузии: в чем причины проблемы? – видео
17:49 20.08.2026 (обновлено: 18:05 20.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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То, что внешние наблюдатели называют "проблемой лени" в Грузии, на самом деле является глубоким социально-экономическим феноменом, который связан с особенностями местного рынка труда, укладом жизни и культурой
Истинные причины пассивности некоторых жителей – не в характере, а в конкретных системных факторах. Для кого-то это выбор в условиях, где доходы от тяжелого труда часто не покрывают даже базовых потребностей.
В Грузии также ценится баланс между работой и личной жизнью. Семья, друзья и общение с близкими у многих жителей традиционно стоят на первом месте. Жесткий карьеризм и выгорание ради корпоративных целей
здесь непопулярны.
Отсутствие работы в определенные периоды жизни не вызывает жесткого социального осуждения, как на Западе. Также некоторые семьи получают деньги от родственников из-за рубежа, что позволяет им не работать. В Грузии нет традиции раннего труда среди подростков и студентов, многим долго помогают родители и близкие.
В Грузии также ценится баланс между работой и личной жизнью. Семья, друзья и общение с близкими у многих жителей традиционно стоят на первом месте. Жесткий карьеризм и выгорание ради корпоративных целей
здесь непопулярны.
Отсутствие работы в определенные периоды жизни не вызывает жесткого социального осуждения, как на Западе. Также некоторые семьи получают деньги от родственников из-за рубежа, что позволяет им не работать. В Грузии нет традиции раннего труда среди подростков и студентов, многим долго помогают родители и близкие.