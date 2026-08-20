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Песков: тренд на усталость от поддержки Украины наблюдается на Западе
Песков: тренд на усталость от поддержки Украины наблюдается на Западе
Sputnik Грузия
Россия ценит усилия стран, которые искренне хотят способствовать урегулированию украинского конфликта, но их пока мало 20.08.2026, Sputnik Грузия
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2026-08-20T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Тренд на усталость от поддержки Украины действительно наблюдается на Западе, однако не нужно его преувеличивать, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, видят ли в Кремле тренд на усталость Запада от поддержки Украины.Он подчеркнул, что ряд европейских стран повышает свою вовлеченность в конфликт на Украине. Эти страны делают все, чтобы купировать усталость Запада, не давать ей развиваться и разным образом поощрять государства Европы на дальнейшее продолжение войны.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ценит усилия всех стран, которые искренне хотят поспособствовать украинскому урегулированию. Таковых пока немного, однако тем важнее и ценнее их намерения.Песков обратил внимание, что предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования конфликта сейчас нет из-за позиции Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, европа, украина, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, европа, украина, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Песков: тренд на усталость от поддержки Украины наблюдается на Западе
14:54 20.08.2026 (обновлено: 19:34 20.08.2026)
Россия ценит усилия стран, которые искренне хотят способствовать урегулированию украинского конфликта, но их пока мало
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Тренд на усталость от поддержки Украины действительно наблюдается на Западе, однако не нужно его преувеличивать, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, видят ли в Кремле тренд на усталость Запада от поддержки Украины.
"Такой тренд, безусловно, есть, не нужно его преувеличивать", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что ряд европейских стран повышает свою вовлеченность в конфликт на Украине. Эти страны делают все, чтобы купировать усталость Запада, не давать ей развиваться и разным образом поощрять государства Европы на дальнейшее продолжение войны.
"В Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность, технологическую, техническую и так далее. Например, в Великобритании", – уточнил пресс-секретарь президента.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ценит усилия всех стран, которые искренне хотят поспособствовать украинскому урегулированию. Таковых пока немного, однако тем важнее и ценнее их намерения.
Песков обратил внимание, что предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования конфликта сейчас нет из-за позиции Киева.