https://sputnik-georgia.ru/20260820/peskov-trend-na-ustalost-ot-podderzhki-ukrainy-nablyudaetsya-na-zapade-300208802.html

Песков: тренд на усталость от поддержки Украины наблюдается на Западе

Песков: тренд на усталость от поддержки Украины наблюдается на Западе

Sputnik Грузия

Россия ценит усилия стран, которые искренне хотят способствовать урегулированию украинского конфликта, но их пока мало 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T14:54+0400

2026-08-20T14:54+0400

2026-08-20T19:34+0400

россия

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украина

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Тренд на усталость от поддержки Украины действительно наблюдается на Западе, однако не нужно его преувеличивать, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, видят ли в Кремле тренд на усталость Запада от поддержки Украины.Он подчеркнул, что ряд европейских стран повышает свою вовлеченность в конфликт на Украине. Эти страны делают все, чтобы купировать усталость Запада, не давать ей развиваться и разным образом поощрять государства Европы на дальнейшее продолжение войны.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия ценит усилия всех стран, которые искренне хотят поспособствовать украинскому урегулированию. Таковых пока немного, однако тем важнее и ценнее их намерения.Песков обратил внимание, что предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования конфликта сейчас нет из-за позиции Киева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, европа, украина, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины