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Премьер Грузии получил приглашение на Первый международный космический саммит в Париже
Премьер Грузии получил приглашение на Первый международный космический саммит в Париже
Sputnik Грузия
На саммите в Париже мировые лидеры обсудят развитие космической отрасли, ее безопасность и международное сотрудничество 20.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-20T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона на первый Международный космический саммит, который состоится в Париже 9–10 сентября, сообщила Администрация правительства.Международный космический саммит (International Space Summit) пройдет в Париже 9 и 10 сентября 2026 года. Мероприятие объединит лидеров государств, руководителей космических агентств, включая ЕКА, представителей частных компаний, ученых и астронавтов для обсуждения будущего космической отрасли, устойчивого развития и безопасности."Саммит предоставит возможность подчеркнуть важность диалога и сотрудничества не только между государствами, но и между компаниями и многосторонними участниками. Наш долг – обеспечить устойчивость космической деятельности с сегодняшнего дня на благо нашего общего благополучия и будущих поколений: этот саммит позволит нам укрепить это стремление", – говорится в приглашении, направленном Кобахидзе.По словам Макрона, главная цель саммита – подтвердить важность космической проблематики и поддержать многостороннее сотрудничество в космической сфере, которое сегодня необходимо как никогда.Цель саммита – содействие международному диалогу о создании космической отрасли, отвечающей вызовам нашего времени, а также укрепление сотрудничества в решении основных проблем, стоящих перед отраслью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, политика, париж, тбилиси, франция, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон
новости, грузия, политика, париж, тбилиси, франция, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон
Премьер Грузии получил приглашение на Первый международный космический саммит в Париже
На саммите в Париже мировые лидеры обсудят развитие космической отрасли, ее безопасность и международное сотрудничество
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона на первый Международный космический саммит, который состоится в Париже 9–10 сентября, сообщила Администрация правительства.
Международный космический саммит (International Space Summit) пройдет в Париже 9 и 10 сентября 2026 года. Мероприятие объединит лидеров государств, руководителей космических агентств, включая ЕКА, представителей частных компаний, ученых и астронавтов для обсуждения будущего космической отрасли, устойчивого развития и безопасности.
"Саммит предоставит возможность подчеркнуть важность диалога и сотрудничества не только между государствами, но и между компаниями и многосторонними участниками. Наш долг – обеспечить устойчивость космической деятельности с сегодняшнего дня на благо нашего общего благополучия и будущих поколений: этот саммит позволит нам укрепить это стремление", – говорится в приглашении, направленном Кобахидзе.
По словам Макрона, главная цель саммита – подтвердить важность космической проблематики и поддержать многостороннее сотрудничество в космической сфере, которое сегодня необходимо как никогда.
Цель саммита – содействие международному диалогу о создании космической отрасли, отвечающей вызовам нашего времени, а также укрепление сотрудничества в решении основных проблем, стоящих перед отраслью.