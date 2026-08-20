https://sputnik-georgia.ru/20260820/putin-rossiya-yavlyaetsya-liderom-po-stroitelstvu-aes-v-mire-300208943.html

Путин: Россия является лидером по строительству АЭС в мире

Путин: Россия является лидером по строительству АЭС в мире

Sputnik Грузия

Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций, именно это позволяет стране занимать лидирующие... 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T18:24+0400

2026-08-20T18:24+0400

2026-08-20T19:36+0400

россия

в мире

владимир путин

росатом

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости страны, почеркнув, что РФ является лидером по строительству АЭС в мире.Сегодня глава государства проводит совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.Он также подчеркнул, что Россия является единственной в мире, у которой есть компетенции по всей цепочке ядерной энергетики.По словам главы российского государства, страна соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций. Это обеспечивает ей конкурентные преимущества и позволяет занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом.Отмечая стратегическую важность атомной энергетики для страны, глава государства отметил, что "Росатом" строит энергоблоки по всему миру.Говоря о развитии атомной энергетики в России, Путин сообщил, что запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций.Этот ввод позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и существенно наращивать общую мощность российской атомной генерации, подчеркнул глава государства.Кроме того, в планах расширять и географию строительства энергоблоков. Новые современные АЭС строят на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, владимир путин, росатом