https://sputnik-georgia.ru/20260820/putin-rossiya-yavlyaetsya-liderom-po-stroitelstvu-aes-v-mire-300208943.html
Путин: Россия является лидером по строительству АЭС в мире
Путин: Россия является лидером по строительству АЭС в мире
Sputnik Грузия
Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций, именно это позволяет стране занимать лидирующие... 20.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-20T18:24+0400
2026-08-20T18:24+0400
2026-08-20T19:36+0400
россия
в мире
владимир путин
росатом
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250076349_0:48:3470:2000_1920x0_80_0_0_a543268cc4b67b84a2ec5a7b38f9a3f9.jpg
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости страны, почеркнув, что РФ является лидером по строительству АЭС в мире.Сегодня глава государства проводит совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.Он также подчеркнул, что Россия является единственной в мире, у которой есть компетенции по всей цепочке ядерной энергетики.По словам главы российского государства, страна соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций. Это обеспечивает ей конкурентные преимущества и позволяет занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом.Отмечая стратегическую важность атомной энергетики для страны, глава государства отметил, что "Росатом" строит энергоблоки по всему миру.Говоря о развитии атомной энергетики в России, Путин сообщил, что запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций.Этот ввод позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и существенно наращивать общую мощность российской атомной генерации, подчеркнул глава государства.Кроме того, в планах расширять и географию строительства энергоблоков. Новые современные АЭС строят на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250076349_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_244e171c1689470f5631f01aed6b165f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, владимир путин, росатом
россия, в мире, владимир путин, росатом
Путин: Россия является лидером по строительству АЭС в мире
18:24 20.08.2026 (обновлено: 19:36 20.08.2026)
Россия соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций, именно это позволяет стране занимать лидирующие позиции, отметил глава государства
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал атомную энергетику предметом гордости страны, почеркнув, что РФ является лидером по строительству АЭС в мире.
Сегодня глава государства проводит совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Сегодня атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения – предмет гордости нашей страны", – заявил Путин, открывая совещание.
Он также подчеркнул, что Россия является единственной в мире, у которой есть компетенции по всей цепочке ядерной энергетики.
По словам главы российского государства, страна соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных электростанций. Это обеспечивает ей конкурентные преимущества и позволяет занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом.
Отмечая стратегическую важность атомной энергетики для страны, глава государства отметил, что "Росатом" строит энергоблоки по всему миру.
"Экспортный портфель "Росатома" сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира", – отметил президент РФ.
Говоря о развитии атомной энергетики в России, Путин сообщил, что запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций.
Этот ввод позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и существенно наращивать общую мощность российской атомной генерации, подчеркнул глава государства.
Кроме того, в планах расширять и географию строительства энергоблоков. Новые современные АЭС строят на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин.