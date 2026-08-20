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Рост экономики и новые рабочие места: приоритеты Минэкономики Грузии

Рост экономики и новые рабочие места: приоритеты Минэкономики Грузии

Sputnik Грузия

Во втором квартале уровень безработицы в Грузии снизился до 13,8%, а число реально занятых выросло более чем на 27 тысяч человек 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Главным приоритетом Министерства экономики Грузии остается сохранение высоких темпов инклюзивного роста для ускоренного создания рабочих мест и повышения доходов населения, заявил заместитель главы ведомства Вахтанг Цинцадзе.Уровень безработицы во втором квартале 2026 года сократился на 0,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 13,8%."Одним из наших главных приоритетов является обеспечение сохранения инклюзивного экономического роста. В частности, наша цель – максимально сохранить высокие темпы экономического роста, чтобы ускорить создание новых рабочих мест и вместе с ростом производительности обеспечить рост доходов населения и занятых", – заявил Цинцадзе.По его словам, на фоне высокой экономической активности уровень безработицы в стране снизился до 13,8%, а число реально занятых граждан выросло более чем на 27 тысяч."Если посмотреть на реальную занятость, которая непосредственно связана с экономической активностью, и исключить количество людей, трудоустроенных по программе социальной занятости, то во втором квартале 2026 года число занятых увеличилось более чем на 27 тысяч человек", – отметил он.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в этот период безработица в городских поселениях сократилась на 1,7 процентного пункта, а в сельских выросла на 1,3 процентного пункта и составила 14,7% и 12,6% соответственно.Уровень безработицы в Грузии выше среди мужчин, чем среди женщин.В 2025 году уровень безработицы составлял 13,9%, в 2024 году – 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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