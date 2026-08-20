https://sputnik-georgia.ru/20260820/rost-eksporta-dokazyvaet-vysokuyu-konkurentosposobnost-gruzinskoy-produktsii--tsintsadze-300196109.html

Рост экспорта доказывает высокую конкурентоспособность грузинской продукции – Цинцадзе

Рост экспорта доказывает высокую конкурентоспособность грузинской продукции – Цинцадзе

Sputnik Грузия

Июль стал для грузинского экспорта рекордным месяцем сразу по нескольким показателям – власти связывают это с растущей конкурентоспособностью местной продукции... 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T10:50+0400

2026-08-20T10:50+0400

2026-08-20T10:54+0400

экономика

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/06/292405346_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_bbda5c77295bde172163150d754f5428.png

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Стремительный рост объемов экспорта наглядно демонстрирует высокую конкурентоспособность грузинской продукции как на внутреннем, так и на международном рынках, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе. По словам замминистра, в плане внешней торговли продолжаются позитивные тенденции: в июле местный экспорт вырос более чем на 72%, а его объем в этом месяце составил рекордный показатель, превысив 462 миллиона долларов. По информации замминистра, показатель местного экспорта за январь-июль также является рекордным, что еще раз подтверждает, что экономическая политика правительства Грузии направлена на поддержку местного производства. "Соответственно, наша задача – продолжить поддержку местного производства и в последующие годы, чтобы увеличить объемы производимой в Грузии продукции, создать в стране дополнительные рабочие места и обеспечить сохранение высоких показателей экономического роста в ближайшие годы", – отметил Цинцадзе. В июле 2026 года экспорт вырос на 30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и в месячном разрезе составил рекордные 793,9 млн долларов. Кроме того, значительный рост зафиксирован в местном экспорте (без учета реэкспорта), который увеличился на 72,5% и достиг рекордной для июля отметки в 462,5 млн долларов. По суммарным данным за семь месяцев 2026 года экспорт также достиг рекордного объема – 4,6 млрд долларов, что на 21,6% больше чем в январе-июле 2025 года. За этот же период местный экспорт вырос на 64,1% и составил 2,8 млрд долларов. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 15,5 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости