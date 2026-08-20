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Сборная Грузии по баскетболу обыграла Ливан в Тбилиси перед отборочными матчами ЧМ

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Ливан в Тбилиси перед отборочными матчами ЧМ

Sputnik Грузия

Следующий товарищеский матч сборная Грузии проведет 23 августа в Тбилиси против Израиля 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу в преддверии отборочных матчей чемпионата мира провела в Тбилиси закрытый товарищеский матч против национальной команды Ливана, победив со счетом 93:74.Самыми результативными в составе сборной Грузии стали Александр Певадзе и Маркис Рид, набравшие по 13 очков. 11 очков на счету Георгия Корсантия. Еще по 10 очков команде принесли Дуда Санадзе, Георгий Турдзеладзе и Бека Бурджанадзе. Последний также сделал 12 подборов и оформил дабл-дабл.Главный тренер сборной Александр Джикич дал отдохнуть капитану команды Торнике Шенгелия и игроку НБА Сандро Мамукелашвили. Оба помогут команде в следующих матчах.В августе сборная Грузии проведет еще один товарищеский матч – 23 августа в Тбилиси против Израиля. На этот раз встреча пройдет в присутствии зрителей.Сборная Грузии 28 августа начнет второй квалификационный этап чемпионата мира домашним матчем против Черногории, а 31 августа сыграет на выезде с Португалией. Все встречи в прямом эфире покажет Первый канал.Грузия – Израиль, 23 августа, 19:15Грузия – Черногория, 28 августа, 19:15Португалия – Грузия, 31 августа, 22:00Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, ливан, израиль, дуда санадзе, бека бурджанадзе, торнике шенгелия, нба