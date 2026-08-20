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ВС России освободили населенные пункты в ДНР

ВС России освободили населенные пункты в ДНР

Sputnik Грузия

Российские военные за сутки освободили два населенных пункта в ДНР, противник лишился также более 600 человек и ряда техники 20.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-20T13:35+0400

2026-08-20T13:35+0400

2026-08-20T19:32+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.Отмечается, что подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 370 военнослужащих ВСУ. Противник лишился также пяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.Поражение живой силе и технике украинских вооруженных формирований было нанесено в районах таких населенных пунктов Донецкой Народной Республики, как Святогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Веселое Поле, Рубежное, Новогригоровка и Анновка, а также Марьевка в Днепропетровской области.Николайполье взяли под контроль бойцы подразделений Южной группировки войск.В зоне действия данной группировки за сутки противник лишился 250 военных, а также двух американских бронетранспортеров Stryker, боевой бронированной машины, 22 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районах таких населенных пунктов ДНР, как Николаевка, Высокоивановка, Беленькое, Славянск, Дружковка, Краматорск, Никоноровка и Куртовка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины