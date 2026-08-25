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Дельфины-серферы и встреча с рыбой-солнце: финалисты Ocean Photographer of the Year 2026
Дельфины-серферы и встреча с рыбой-солнце: финалисты Ocean Photographer of the Year 2026
Sputnik Грузия
Авторы показали величие морских обитателей, экологические проблемы и связь человека с водной средой. Имена победителей конкурса объявят в середине сентября 25.08.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, в мире, фотоконкурс, новости в фотографиях, фотоленты
фото, мультимедиа, в мире, фотоконкурс, новости в фотографиях, фотоленты

Дельфины-серферы и встреча с рыбой-солнце: финалисты Ocean Photographer of the Year 2026

15:49 25.08.2026 (обновлено: 17:52 25.08.2026)
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Авторы показали величие морских обитателей, экологические проблемы и связь человека с водной средой. Имена победителей конкурса объявят в середине сентября
© photo : Benjamín Yávar/OPY2026/Blancpain

Снимок "Фридайвер в окружении сардин" фотографа Бенджамина Явара.

Снимок &quot;Фридайвер в окружении сардин&quot; фотографа Бенджамина Явара. - Sputnik Грузия
1/14
© photo : Benjamín Yávar/OPY2026/Blancpain

Снимок "Фридайвер в окружении сардин" фотографа Бенджамина Явара.

© photo : Ariel Mei Gliboff/OPY2026/Blancpain

Снимок "11 пушек" фотографа Ариэль Мэй Глибофф.

Снимок &quot;11 пушек&quot; фотографа Ариэль Мэй Глибофф. - Sputnik Грузия
2/14
© photo : Ariel Mei Gliboff/OPY2026/Blancpain

Снимок "11 пушек" фотографа Ариэль Мэй Глибофф.

© photo : Lu Minqiang/OPY2026/Blancpain

Снимок "Рыбный рынок Мале" фотографа Лу Минцяна.

Снимок &quot;Рыбный рынок Мале&quot; фотографа Лу Минцяна. - Sputnik Грузия
3/14
© photo : Lu Minqiang/OPY2026/Blancpain

Снимок "Рыбный рынок Мале" фотографа Лу Минцяна.

© photo : Julien Anton/OPY2026/Blancpain

Снимок "Взрослый морской конек с новорожденными" фотографа Жюльена Антона.

Снимок &quot;Взрослый морской конек с новорожденными&quot; фотографа Жюльена Антона. - Sputnik Грузия
4/14
© photo : Julien Anton/OPY2026/Blancpain

Снимок "Взрослый морской конек с новорожденными" фотографа Жюльена Антона.

© photo : Gergo Rugli/OPY2026/Blancpain

Снимок Дельфины катаются по волнам фотографа Герго Ругли,

Снимок Дельфины катаются по волнам фотографа Герго Ругли, - Sputnik Грузия
5/14
© photo : Gergo Rugli/OPY2026/Blancpain

Снимок Дельфины катаются по волнам фотографа Герго Ругли,

© photo : Steven Lopez/OPY2026/Blancpain

Снимок Гигантский черноморский окунь фотографа Стивена Лопеса.

Снимок Гигантский черноморский окунь фотографа Стивена Лопеса. - Sputnik Грузия
6/14
© photo : Steven Lopez/OPY2026/Blancpain

Снимок Гигантский черноморский окунь фотографа Стивена Лопеса.

© photo : Qingsheng Sun/OPY2026/Blancpain

Снимок "Рыболовные клетки" фотографа Циншэн Сунь.

Снимок &quot;Рыболовные клетки&quot; фотографа Циншэн Сунь. - Sputnik Грузия
7/14
© photo : Qingsheng Sun/OPY2026/Blancpain

Снимок "Рыболовные клетки" фотографа Циншэн Сунь.

© photo : Anita Verde/OPY2026/Blancpain

Снимок Гигантская океаническая рыба-луна фотографа Аниты Верде.

Снимок Гигантская океаническая рыба-луна фотографа Аниты Верде. - Sputnik Грузия
8/14
© photo : Anita Verde/OPY2026/Blancpain

Снимок Гигантская океаническая рыба-луна фотографа Аниты Верде.

© photo : Luis Arpa Toribio/OPY2026/Blancpain

Снимок "Игла-мопс Брауна" фотограф Луис Арпа Торибио.

Снимок &quot;Игла-мопс Брауна&quot; фотограф Луис Арпа Торибио. - Sputnik Грузия
9/14
© photo : Luis Arpa Toribio/OPY2026/Blancpain

Снимок "Игла-мопс Брауна" фотограф Луис Арпа Торибио.

© photo : Leighton Lum/OPY2026/Blancpain

Снимок "Гавайский тюлень-монах отдыхает со своим недельным щенком" фотографа Лейтона Лама.

Снимок &quot;Гавайский тюлень-монах отдыхает со своим недельным щенком&quot; фотографа Лейтона Лама. - Sputnik Грузия
10/14
© photo : Leighton Lum/OPY2026/Blancpain

Снимок "Гавайский тюлень-монах отдыхает со своим недельным щенком" фотографа Лейтона Лама.

© photo : John Kowitz/OPY2026/Blancpain

Снимок Пять подорликов фотографа Джона Ковица.

Снимок Пять подорликов фотографа Джона Ковица. - Sputnik Грузия
11/14
© photo : John Kowitz/OPY2026/Blancpain

Снимок Пять подорликов фотографа Джона Ковица.

© photo : Eduardo Santana de Vega/OPY2026/Blancpain

Снимок "Осьминог выглядывает из горшка с лобстером" фотографа Эдуардо Сантана де Вега.

Снимок &quot;Осьминог выглядывает из горшка с лобстером&quot; фотографа Эдуардо Сантана де Вега. - Sputnik Грузия
12/14
© photo : Eduardo Santana de Vega/OPY2026/Blancpain

Снимок "Осьминог выглядывает из горшка с лобстером" фотографа Эдуардо Сантана де Вега.

© photo : Rachel Bigsby/OPY2026/Blancpain

Снимок "Два остроклюва" фотографа Рэйчел Бигсби.

Снимок &quot;Два остроклюва&quot; фотографа Рэйчел Бигсби. - Sputnik Грузия
13/14
© photo : Rachel Bigsby/OPY2026/Blancpain

Снимок "Два остроклюва" фотографа Рэйчел Бигсби.

© photo : Shigeno Yuta/OPY2026/Blancpain

Снимок "Елочные черви" фотографа Сигено Юта

Снимок &quot;Елочные черви&quot; фотографа Сигено Юта - Sputnik Грузия
14/14
© photo : Shigeno Yuta/OPY2026/Blancpain

Снимок "Елочные черви" фотографа Сигено Юта

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