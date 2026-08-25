Дельфины-серферы и встреча с рыбой-солнце: финалисты Ocean Photographer of the Year 2026

Снимок "Фридайвер в окружении сардин" фотографа Бенджамина Явара.
Снимок "Фридайвер в окружении сардин" фотографа Бенджамина Явара.
Снимок "11 пушек" фотографа Ариэль Мэй Глибофф.
Снимок "Рыбный рынок Мале" фотографа Лу Минцяна.
Снимок "Взрослый морской конек с новорожденными" фотографа Жюльена Антона.
Снимок "Взрослый морской конек с новорожденными" фотографа Жюльена Антона.
Снимок Дельфины катаются по волнам фотографа Герго Ругли,
Снимок Гигантский черноморский окунь фотографа Стивена Лопеса.
Снимок Гигантский черноморский окунь фотографа Стивена Лопеса.
Снимок "Рыболовные клетки" фотографа Циншэн Сунь.
Снимок Гигантская океаническая рыба-луна фотографа Аниты Верде.
Снимок Гигантская океаническая рыба-луна фотографа Аниты Верде.
Снимок "Игла-мопс Брауна" фотограф Луис Арпа Торибио.
Снимок "Гавайский тюлень-монах отдыхает со своим недельным щенком" фотографа Лейтона Лама.
Снимок "Гавайский тюлень-монах отдыхает со своим недельным щенком" фотографа Лейтона Лама.
Снимок Пять подорликов фотографа Джона Ковица.
Снимок "Осьминог выглядывает из горшка с лобстером" фотографа Эдуардо Сантана де Вега.
Снимок "Осьминог выглядывает из горшка с лобстером" фотографа Эдуардо Сантана де Вега.
Снимок "Два остроклюва" фотографа Рэйчел Бигсби.
Снимок "Елочные черви" фотографа Сигено Юта