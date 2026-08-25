https://sputnik-georgia.ru/20260825/300296973.html

СВО на Украине: оптимистичная оперативная обстановка

СВО на Украине: оптимистичная оперативная обстановка

Sputnik Грузия

Россия останется победителем просто потому, что ресурсы, время, историческая правда и сила оружия – все на ее стороне 25.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-25T21:44+0400

2026-08-25T21:44+0400

2026-08-25T21:44+0400

в мире

россия

политика

украина

москва

киев

владимир путин

нато

минобороны рф

аналитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/08/19/300297012_0:65:3071:1793_1920x0_80_0_0_5f9d486ba64723e00e29cacdcbf23172.jpg

Российское наступление ускоряется: за два дня освобождены от ВСУ четыре населенных пункта – в Донбассе, Сумской и Запорожской областях. Части противника выбивают с последнего рубежа обороны перед Краматорском. Близится освобождение Доброполья. Накануне "Искандеры" уничтожили под Киевом 40 мобильных пусковых установок БПЛА украинской армии. Земля горит под ногами врага – в Днепропетровске, Одессе, Харькове и других временно оккупированных бандеровцами российских городах.Российские войска на Славянско-Краматорском направлении уверенно наступают с востока, ведут бои близ Никаноровки. Операторы FPV-дронов жгут боевую технику ВСУ в пригородах Славянска. Последовательное освобождение населенных пунктов Белицкое, Гришино, Кучеров Яр позволило группировке войск "Центр" развить успех в Донбассе, продвинуться на Добропольском направлении. Сегодня освобождена Анновка – это ближний пригород Доброполья.В день украинской "независимости" российские войска группировки "Север" очистили от бандеровцев село Первое Мая в Сумской области (ранее переименованное киевским режимом в Новоконстантиновку). Бои за этот населенный пункт продолжались с 2025 года. Войска группировки "Север" продвинулись также в Харьковской области – близ Казачьей Лопани, и ведут ожесточенные бои в районе Василевки (на Волчанском участке). Наступление "северян" динамично развивается. Сумская и Харьковская области очень важны, как зона безопасности РФ.Группировка "Восток" уверенно действует на южном участке фронта. В Запорожье войска 5-й гвардейской армии 24 августа освободили село Долинка, формируя "ореховские клещи" с востока. Общие потери ВСУ за сутки превысили 1350 человек, уничтожено большое количество боевой техники и артиллерии.ВС России методично уничтожают предприятия ВПК, инфраструктуру противника в одесских портах, натовскую логистику. В ночь на 25 августа ударными БПЛА поражено морское судно с грузом для ВСУ в порту "Южный". Реактивные "Герани" поразили цели в районе дунайского порта Килия, атакован крупный узел логистики ВСУ в поселке Доброслав, у автодороги Одесса – Кривой Рог.Ракетный удар "Искандерами" 23 августа уничтожил в Борисполе скопление тяжелых трейлеров, модифицированных для перевозки и запуска украинских БПЛА большой дальности. Эффективность российской военной разведки и ракетных войск высоко оценили американские аналитики Military Watch.Гуще трава – легче коситьБританский премьер Энди Бернем военной аналитикой не интересуется, поэтому 24 августа заявил о предоставлении Киеву ракетных технологий, и проведении учений "коалиции желающих" для подготовки отправки войск на Украину: "Существуют конкретные планы относительно размещения многонациональных сил на Украине... Мы проведем учения, чтобы обеспечить готовность контингента к переброске". Бернем вряд ли готов отвечать за последствия, которых не представляет.Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля с места подготовки к запуску крылатой ракеты ВСУ большой дальности "Фламинго" в районе Федоровки Харьковской области: два "Искандера" и семь реактивных "Гераней" уничтожили цель – наблюдается объемное горение топлива на площади четыре гектара. Аналогичная "геенна огненная" ожидает на Украине иностранный военный контингент. "Штормовая" НАТО и без контингента очень рискует.После того как лидеры Британии и Франции пообещали Украине "более сильную поддержку", профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен констатировал: "Североатлантический альянс, снабжая Киев оружием и разведданными для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине России, провоцирует Москву нанести ответный удар. Когда Россия нанесет ответный удар, представители альянса будут утверждать, что он неспровоцированный". Если будет кому утверждать.Возмездие неизбежно. Конец бандеровской Украины ближе, чем кажется американскому изданию Politico. В России много пословиц, отражающих национальную философию: "Бог долго терпит, да больно бьет", "Сколько веревочке не виться, а конец будет". Неслучайно Москва отозвала из Лондона российского посла. Увы, крайне невежественные лидеры западной "идиократии" погрязли в привычной антироссийской мифологии и неадекватно оценивают суровую реальность. Вороватые киевские марионетки еще более далеки от решения интеллектуальных задач.Когда российский президент Владимир Путин говорит об ответных мерах, "гораздо более чувствительных и гораздо более разрушительных", это не только и не столько о судьбе украинской прокси-армии. "Орешник" и другие гиперзвуковые аргументы России давно ждут своего часа для возвращения в реальность лидеров бесноватых стран НАТО. Вероятно, ядерное оружие Москве не понадобится – ни один из европейских членов альянса не располагает эффективной (интегрированной) системой ПВО. Этот "заповедник гоблинов" чрезвычайно ядовит, но фактически беззащитен.Когда Москва предупреждает о "ящике Пандоры" после ударов украинских БПЛА (из Европы) по российской инфраструктуре и логистике, это не риторическое бряцание оружием, а объявление о новом этапе войны. Россия останется победителем просто потому, что ресурсы, время, историческая правда и сила оружия – все на ее стороне.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

украина

москва

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

в мире, россия, политика, украина, москва, киев, владимир путин, нато, минобороны рф, аналитика, колумнисты