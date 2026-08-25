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Армянский банк хочет купить банк в Грузии
Армянский банк хочет купить банк в Грузии
Sputnik Грузия
Сделка о продаже состоится после согласия Национального банка Грузии, ее стоимость не разглашается 25.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-25T23:31+0400
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2026-08-25T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Владельцы грузинского "Терабанка" договорились о продаже акций организации компании AGE S.A., входящей в состав холдинга Arins Group LLC, который полностью контролирует сеть банков в Армении "Ардшинбанк", сообщают грузинские СМИ со ссылкой на "Террабанк". "Терабанк" принадлежит шейху Нахайяну Мабараку Аль-Нахийану (80%), шейху Мохамеду бен Бути Аль-Хамеду (15%) и ООО Investment Trading Group (5%). По данным грузинского банка, сделка о продаже состоится после получения согласия Национального банка Грузии. Стоимость сделки не разглашается. "Терабанк" – шестой по величине коммерческий банк Грузии по активам. По состоянию на июль 2026 года его совокупные активы составили 2,27 миллиарда лари. Объем кредитного портфеля банка составил 1,72 миллиарда. За первые семь месяцев 2026 года банк получил чистую прибыль в размере 18 миллионов лари. ООО "Аринс Групп" (Arins Group LLC) – это крупный международный холдинг, принадлежащий известному армянскому бизнесмену Карену Сафаряну. Компания выступает ключевым звеном в структуре управления ведущими финансовыми активами группы в регионе. Под ее полным контролем находится Ардшинбанк, который является одним из крупнейших и наиболее стабильных банков Армении. Холдинг активно развивает зарубежное направление, используя для инвестиций свою люксембургскую структуру AGE S.A. Через эти дочерние компании "Аринс Групп" масштабирует бизнес, покупая крупные банковские и гостиничные активы за пределами Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, армения, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, армения, национальный банк грузии
Армянский банк хочет купить банк в Грузии
Сделка о продаже состоится после согласия Национального банка Грузии, ее стоимость не разглашается
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Владельцы грузинского "Терабанка" договорились о продаже акций организации компании AGE S.A., входящей в состав холдинга Arins Group LLC, который полностью контролирует сеть банков в Армении "Ардшинбанк", сообщают грузинские СМИ со ссылкой на "Террабанк".
"Терабанк" принадлежит шейху Нахайяну Мабараку Аль-Нахийану (80%), шейху Мохамеду бен Бути Аль-Хамеду (15%) и ООО Investment Trading Group (5%).
По данным грузинского банка, сделка о продаже состоится после получения согласия Национального банка Грузии. Стоимость сделки не разглашается.
"Для "Терабанка" важно, чтобы новым инвестором стала сильная и опытная финансовая группа с многолетним опытом работы в банковской сфере, финансовыми ресурсами и долгосрочным видением развития. Учитывая прочные основы и стабильный рост, созданные совместно с нашими нынешними акционерами, это позволит нам еще больше укрепить свои позиции на рынке, активно поддерживать грузинский бизнес и предлагать клиентам современные и разнообразные финансовые продукты и услуги", – заявили в "Терабанке".
"Терабанк" – шестой по величине коммерческий банк Грузии по активам. По состоянию на июль 2026 года его совокупные активы составили 2,27 миллиарда лари. Объем кредитного портфеля банка составил 1,72 миллиарда. За первые семь месяцев 2026 года банк получил чистую прибыль в размере 18 миллионов лари.
ООО "Аринс Групп" (Arins Group LLC) – это крупный международный холдинг, принадлежащий известному армянскому бизнесмену Карену Сафаряну. Компания выступает ключевым звеном в структуре управления ведущими финансовыми активами группы в регионе. Под ее полным контролем находится Ардшинбанк, который является одним из крупнейших и наиболее стабильных банков Армении.
Холдинг активно развивает зарубежное направление, используя для инвестиций свою люксембургскую структуру AGE S.A. Через эти дочерние компании "Аринс Групп" масштабирует бизнес, покупая крупные банковские и гостиничные активы за пределами Армении.